Tarımı Destekleyici Çalışmalar Yapılmalı

Edirne'de 2017 Hububat Sezonu Değerlendirme Paneli'ne katılım gerçekleştiren Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Başkanı Özkan Taşpınar, 10 sene önce 9 milyon hektar olan buğday ekim alanının günümüzde 7.7 milyon hektara düştüğünü ve günden güne azaldığını belirtti. Tüketim oranı ise nüfusun artışı, göçmen nüfusu, artan turist sayısıyla dışarıya yapılan yardımlar ile düşünülen orandan daha fazla olduğuna değinen Taşpınar, üretime teşvik edecek politikaların oluşturulmasının ve ekim alanlarını koruyacak tedbirlerin alınmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Edirne Ticaret Borsası ile Ulusal Hububat Konseyi (UHK)’nın düzenlediği “2017 Hububat Sezon Değerlendirme Paneli”ne Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü İsmail Kalemoğlu, UHK Başkanı Özkan Taşpınar, Türkiye Un Sanayicileri Odası Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Edirne Ticaret Odası Başkanı Özay Öztürk, Konya Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Çelik'in katılımda bulundu.

Acil olarak tedbir alınması gerektiğine işaret eden UHK Başkanı Özkan Taşpınar, tarımda ciddi ilerlemelerin olduğunu fakat tarımın dinamik bir sektör olduğunu belirtti. Tarımın toplumun önemli bir kesimini ekonomik, sosyal ve kültürel yönüyle etkileyen, geniş bir ailenin üyesi olarak gelişen ve değişen bu şartlarda yapılacak çok şeylerin olduğunu ifade eden Taşpınar, buna karşın yeni çeşitlerle birim alandaki verimin arttırıldığını anlattı.

İklim Koşullarına Bağlılık Azaltılmalı

Tüketimin nüfus artışı, göçmen nüfusu, artan turist sayısı ve dışarıya yapılan yardımların planlanan tutardan fazla gerçekleştiğine işaret eden Taşpınar, buğdayın kıraç alanlarda yetişen bir ürün olarak değerlendirildiğini aktardı. Buğday ekim alanlarında sınır değerlerine ulaşıldığını ve bu arazinin altına düşen ekim alanlarının kurak dönemlerde üretim yetersizliği sorunlarını yanında getireceğini dile getiren Taşpınar, bu nedenle buğdaya verilecek desteklerin, bölgesel farklılıkları da göz önünde bulundurarak acil bir düzenleme yapılması gerektiğini belirtti. 2016 senesinde suyun azalması, fiyatların düşmesiyle çeltik ekim alanlarının yüzde 10 azaldığını bildiren Taşpınar, Türkiye'de 4.5 milyon hektar civarında nadas alan bulunduğunun bilgisini verdi ve tarımın iklim koşullarına bağlılığını azaltmak için belirli ilkeler çerçevesinde havzalar arası su transferinin yapılması gerektiğini anlattı.