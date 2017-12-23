Altın Haftayı Nasıl Sonlandırdı? 23 Aralık
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Altın Haftayı Nasıl Sonlandırdı? 23 Aralık


Altın Haftayı Nasıl Sonlandırdı? 23 Aralık
Altın Haftayı Nasıl Sonlandırdı? 23 Aralık Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-23 Saat: 20:37:28
Anasayfa Altın&Döviz Altın Haftayı Nasıl Sonlandırdı? 23 Aralık

Altının gramaj fiyatı, haftanın son işlem günü olan Cuma gününe yatay seyir izleyerek başladıktan sonra bugün 155.4 lira seviyesinde sabitlendi.

22 Aralık Cuma günü, 155.2 ile 156.0 bandında izleyen altının gram fiyatı cumartesi gününü önceki günün kapanışına kıyasla yüzde 0.11 oranında değer artışıyla 155.7 liradan sonlandırdı. Gram altın cumartesi gününe değer artışıyla başladıktan sonra saat 10.00 sularında yüzde 0.15 oranında daha yükselerek 155.4 lira seviyesinde sabitlendi. Aynı saatlerde Kapalıçarşı'da çeyrek altın 256 liradan, Cumhuriyet altını 1.044 liradan alıcılara sunuluyor.

Haftanın başından bu yana yükselme trendinde olan altının ons fiyatı, aynı saatlerde önceki günün kapanışının hemen aşağısında 1.267.3 dolardan işlem görmekte. Finans analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının jeopolitik risk algısının azalmasının ve ABD'de vergi tasarısı belirsizliğinin ortadan kalkmasının etkisi altında kalarak sakin bir seyir izlediğini dile getirdi. ABD'de yeni vergi reformunun yasa haline gelmesiyle beraberinde küresel piyasalarda doların yükselebileceğini ifade eden Memiş, bu durumun altın fiyatlarını baskı altında bırakabileceğine dikkat çekti.

Altının ons fiyatında teknik olarak 1.275 seviyesinin yeniden gündem haline gelme ihtimalinin olduğuna dikkat çeken Memiş, önümüzdeki hafta yurt dışında yapılacak Noel tatilleri sebebiyle piyasalarda oynaklığın düşebileceğine işaret etti. Memiş, altının gram fiyatında yatırım yapacakların 154.80-156.00 liralık bant aralığını takip etmeleri gerekliliğine değindi.

Güncel Altın Fiyatları..

- Gram altın alış fiyatı 156.35 lira, satış fiyatı 156.40 lira

- Çeyrek altın alış fiyatı 250.20 lira, satış fiyatı 250.46 lira

- Yarım altın alış fiyatı 500.40 lira, satış fiyatı 512.91 lira

- Cumhuriyet altını alış fiyatı 1034.62 lira, satış fiyatı 1050.26 lira

- Tam ziynet altını alış fiyatı 998.46 lira, satış fiyatı 1030.44 lira

İslam Memiş Gram Altın Çeyrek Altın Kapalıçarşı Ons Altın
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