100 Bin Aileye Sıfır Faizli Kredi Desteği Verilecek!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Hadi Tunç, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Hayvancılığı Geliştirme Projesi" dahilinde Ticaret Borsası Hayvan Pazarı'nda 120 üreticiye damızlık koç dağıtımı törenine katılım gerçekleştirdi. Üreticilerin isteklerine kulak veren Tunç, bu tören esnasında yapmış olduğu konuşmalarda, koyunculukla alakalı iki önemli projenin faaliyete geçirildiğini ifade ederek, ciddi destekler verileceğini belirtti.

Çoban bulmakta sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Tunç, çoban sorununun giderilmesi için senelik bazda 6 bin liraya kadar destek sağlanacağını açıkladı. Eskiden bu desteği 150 baş hayvanı bulunan çiftçilere verdiklerini, günümüzde ise bunu 200 baş hayvana çıkardıklarını aktardı. 200 koyunu olanlara çoban desteği vereceklerini belirten Tunç, bu noktada 6 bin lira ödeme yapacaklarını açıkladı. Anaç hayvan desteğine yönelik yeni bir çalışmanın yapıldığına işaret eden Tunç, “Sürü Büyütme Desteği” kapsamında bir destekle üreticilerini birleştireceklerini, büyük destekler vererek, sürü anlamında hayvanları arttıracaklarını ifade etti.

Hayvanların Ek Masrafları Da Devlet Tarafından Karşılanacak

2018 senesinde yürürlüğe girmesi öngörülen yeni bir proje ile önemli destekler vereceklerini dile getiren Tunç, “Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesi Programı” kurduklarını, 100 bin aileye sıfır faizli, çiftçinin hiçbir harcama yapmadan kullanacağı bir kredinin kullandırılacağını bildirdi. 500 bin düve ve 500 bin de besilik hayvan alınacağını ve bu hayvanların küçük aile işletmelerine dağıtılacağını dile getiren Tunç, bu desteklemeyi bakanlık olarak yakından takip edeceklerini bildirdi. Buna ek olarak çiftçilerden bir bölümünün şikayetçi olduğunu anımsatan Tunç, küpe ve küpeleme harcamalarını çiftçiden talep etmeyeceklerini anlattı. Tunç, hayvanların aşı masraflarının da devlet tarafından karşılanacağını bildirdi.