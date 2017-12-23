100 Bin Aileye Sıfır Faizli Kredi Desteği Verilecek!
Advert Advert Advert


100 Bin Aileye Sıfır Faizli Kredi Desteği Verilecek!


100 Bin Aileye Sıfır Faizli Kredi Desteği Verilecek!
100 Bin Aileye Sıfır Faizli Kredi Desteği Verilecek! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-23 Saat: 21:57:19
Anasayfa Eko Gündem 100 Bin Aileye Sıfır Faizli Kredi Desteği Verilecek!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Hadi Tunç, Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesi Programı ile 100 bin aileye sıfır faizli kredi ve hayvan desteği verileceğini bildirdi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Hadi Tunç, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Hayvancılığı Geliştirme Projesi" dahilinde Ticaret Borsası Hayvan Pazarı'nda 120 üreticiye damızlık koç dağıtımı törenine katılım gerçekleştirdi. Üreticilerin isteklerine kulak veren Tunç, bu tören esnasında yapmış olduğu konuşmalarda, koyunculukla alakalı iki önemli projenin faaliyete geçirildiğini ifade ederek, ciddi destekler verileceğini belirtti.

Çoban bulmakta sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Tunç, çoban sorununun giderilmesi için senelik bazda 6 bin liraya kadar destek sağlanacağını açıkladı. Eskiden bu desteği 150 baş hayvanı bulunan çiftçilere verdiklerini, günümüzde ise bunu 200 baş hayvana çıkardıklarını aktardı. 200 koyunu olanlara çoban desteği vereceklerini belirten Tunç, bu noktada 6 bin lira ödeme yapacaklarını açıkladı. Anaç hayvan desteğine yönelik yeni bir çalışmanın yapıldığına işaret eden Tunç, “Sürü Büyütme Desteği” kapsamında bir destekle üreticilerini birleştireceklerini, büyük destekler vererek, sürü anlamında hayvanları arttıracaklarını ifade etti.

Hayvanların Ek Masrafları Da Devlet Tarafından Karşılanacak

2018 senesinde yürürlüğe girmesi öngörülen yeni bir proje ile önemli destekler vereceklerini dile getiren Tunç, “Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesi Programı” kurduklarını, 100 bin aileye sıfır faizli, çiftçinin hiçbir harcama yapmadan kullanacağı bir kredinin kullandırılacağını bildirdi. 500 bin düve ve 500 bin de besilik hayvan alınacağını ve bu hayvanların küçük aile işletmelerine dağıtılacağını dile getiren Tunç, bu desteklemeyi bakanlık olarak yakından takip edeceklerini bildirdi. Buna ek olarak çiftçilerden bir bölümünün şikayetçi olduğunu anımsatan Tunç, küpe ve küpeleme harcamalarını çiftçiden talep etmeyeceklerini anlattı. Tunç, hayvanların aşı masraflarının da devlet tarafından karşılanacağını bildirdi.

Hayvancılık Sürü Büyütme Desteği Mehmet Hamdi Tunç Hayvancılığı Geliştirme Projesi Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesi Programı
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek