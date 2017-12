Vodafone’un Türkiye’ye Yatırımları Artarak Devam Edecek

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan, 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla sona eren 2017-2018 mali senesinin ilk yarımında, servis gelirlerinin yüzde 14.3 oranında yükselerek 4.5 milyar liralık hacme ulaştığını ve FAVÖK oranlarının organik olarak yüzde 20.4 oranında yükselerek 1.3 milyar liralık hacme ulaştığını, kurumsal segment servis gelirlerinin ise 2017-2018 mali senesinin ilk yarımında, bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 14 oranında yükseldiğini ifade etti.

Finansal sonuçlarda, toplam telekomünikasyon servisleri stratejileri ve "Yarına Hazırım Platformu"nun ciddi rol oynadığını dile getiren Deegan, müşterilerin dijital teknolojilere olan yoğun talebinin ve veri odaklı yaklaşımının 2017 senesinde devam ettiğini belirtti. Bu durumun müşterilerin veri tüketimine etki ettiğini belirten Deegan, abonelerin veri kullanımının 2016 senesine kıyasla yüzde 85 arttığını bildirdi. Şirketin sabit geniş bant müşterilerinin sayısı 623 bine ulaşırken, sabit hizmetlerden elde edilen servis gelirleri yüzde 33 oranında yükseldi. Günümüzde toplam 23.2 milyon mobil müşteriye hizmet sağlayan Vodafone, 2017-2018 mali senesinde taahhüt edilen 1 milyar liranın üstünde yatırım programını sürdürüyor.

2017 Senesinde Dijitalleşme Ülke Geneline Yayıldı

2017-2018 mali senesinin ilk yarımında gösterilen güçlü büyüme ve yapılan yatırımlara dair değerlendirmede bulunan Deegan, bir defa daha Türkiye’ye olan taahhütlerini ve ülke ekonomisine yaptıkları katkılarını ve Türkiye'nin potansiyeline olan güvenlerinin bir göstergesi olduğunu dile getirdi. Deegan, 2017 senesinde dijitalleşmeyi Türkiye'nin tümüne, her birey, her ev, her kuruma aktarma vizyonlarını faaliyete sokmaya devam ettirdikleri bir sene olarak nitelendirdi, 4.5G müşteri sayılarının 11 milyonu bulduğunu, 4.5G’de en geniş kapsama sahip operatör olmayı devam ettirdiklerini ifade etti.