2018 Senesinde Enflasyon Ve Faizin Düşeceği Öngörülüyor
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2018 Senesinde Enflasyon Ve Faizin Düşeceği Öngörülüyor


2018 Senesinde Enflasyon Ve Faizin Düşeceği Öngörülüyor
2018 Senesinde Enflasyon Ve Faizin Düşeceği Öngörülüyor Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-23 Saat: 22:48:13
Anasayfa Eko Gündem 2018 Senesinde Enflasyon Ve Faizin Düşeceği Öngörülüyor

2018 senesine dair beklentilerinin olumlu yönde olduğunu dile getiren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2018'in enflasyon ve faizin düşeceği bir sene olacağını düşündüklerini bildirdi.

Erciyes Kardanadam Tesisleri'nde düzenlenen “Yılın Yerel Yöneticileri” adlı ödül törenine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Vali Süleyman Kamçı, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları ve davetliler katılımda bulundu.

Ödül töreni esnasında konuşma yapan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bugün bu töreninde ödül alan başkanlara tebriklerini sundu. Dünyada kalkınma yarışının günümüzde ülkeler üstünden değil şehirler üstünden olduğuna işaret eden Tüfenkci, bu vizyonla kalkınmanın yerel şehirlerden başladığını belirtti. İnsan odaklı yerel kalkınmanın önemine değinen Tüfenkci, bu konuda kalkınmayı planlarken yerele daha çok dikkat ederek şehirlerin kalkınmasını önemsediklerini aktardı. Halkın yaşadığı problemlerin en iyi yerel yöneticiler tarafından bilindiğini belirten Tüfenkci, belediye yöneticilerinin halkın derdine ve sevincine ortak olduğunu ifade etti.

Büyük Projeler Yürütülmeye Devam Edilecek

2018 senesinden umutlu olduklarını ifade eden Tüfenkci, 2017 senesinin Türkiye için getirilerle dolu bir sene olduğuna değindi. Türkiye’nin ellerindeki tüm fırsatları vatandaş için kullandığına işaret eden Tüfenkci, kötü senaryoların gerçekleşmediğini, 2016 senesinde yaşanan hain darbe girişimine karşın Türkiye’nin 2017 senesine güçlü girdiğini belirtti.

2018 senesinin 2017 senesinden daha güzel geçeceğine değinen Tüfenkci, 2018 senesinin enflasyon ve faizin düşürüleceği bir sene olacağını düşündüklerini aktardı. Aksaklık yaşamadan dünyanın en büyük projelerini yürütmeye devam edeceklerini dile getiren Tüfenkci, dünyadaki 10 büyük projeden 6'sının Türkiye'de yapıldığını ve yapılmayı sürdürdüğünü anlattı.

Bülent Tüfenkci Enflasyon Faiz Yılın Yerel Yöneticileri Yerel Kalkınma Süleyman Kamçı
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