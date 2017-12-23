Küresel Para Politikalarının Normalleşmesi Yönünde Çalışmalar Devam Ediyor
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Küresel Para Politikalarının Normalleşmesi Yönünde Çalışmalar Devam Ediyor


Küresel Para Politikalarının Normalleşmesi Yönünde Çalışmalar Devam Ediyor
Küresel Para Politikalarının Normalleşmesi Yönünde Çalışmalar Devam Ediyor Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-23 Saat: 23:15:21
Anasayfa Bankalar Küresel Para Politikalarının Normalleşmesi Yönünde Çalışmalar Devam Ediyor

2017 senesinde para politikalarının normalleşmesi yönünde yapılan çalışmalar ivme kazandı.

ABD Merkez Bankası (FED)’in 2008 senesinde uygulamaya başlayacağı ve Büyük Buhran'ın ardından başvurduğu en asi yöntem olarak kayıtlara geçen parasal genişleme ile "Geleneksel Olmayan Politikalar" kavramına daha sık rastlanırken, 9 seneden sonra 2017 senesinde para politikalarının normalleşmesi yolundaki adımlar hız kazandı.

Finansal sistemde istikrar sağlayan, para ve Döviz piyasaları için düzenleyici tedbirler alma sorumluluğunu alan merkez bankaları, ülke ekonomilerinde kilit görev üstlenmekte. Son dönemlerde küresel boyutta ekonomilerde gözlemlenen sorunlarla başa çıkmak adına düzenleyici politikalarla devreye giren merkez bankalarının, finansal istikrarı sağlamaya dair çabaları, temel görevi olan enflasyon yönetiminden daha ön plana çıkmış durumda. Tüm bu unsurların merkez bankalarını ekonomik anlamda stratejik bir noktaya taşımasının yanı sıra, küresel ekonomide sınırların günden güne ortadan kalkması ve takip edilen politikaların domino etkisi oluşturması, majör para birimlerini yöneten merkez bankaları hamlelerinin önemini arttırmakta.

Yaygın Para Birimlerini Yöneten Bankalar Piyasaya Yön Veriyor

Bu durumlar ışığında, yaygın para birimlerini yönetmesi yönünden bütün dünya piyasalarında aktif bir rol alan ABD Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) politikaları piyasalar tarafından dikkatle takip edilirken, Asya'nın en büyük ekonomilerinde söz sahibi olan Çin Merkez Bankası (PBOC) ile Japonya Merkez Bankası (BOJ)’un hareketleri de piyasalara yön veren bankalar arasında bulunuyor.

ABD'de 2007 senesinin sonlarında başlayan ve "Mortgage Krizi" adı altında bütün dünya piyasalarına yayılan likidite krizinin ardından, Fed'in daha önce portföyü içinde bulunmayan genişlemeci politikalara başlaması ve ECB ile BOJ'un da bunu seyretmesiyle "Alışılmadık Politikalar" merkez bankalarının gündemi haline geldi. Dönemin FED Başkanı Ben Bernanke’nin yürürlüğe koyduğu parasal genişlemenin, 1929 senesinde gerçekleşen "Büyük Buhran"dan bugüne FED'in başvurduğu en agresif politikalar olarak da kayıtlara geçti. FED'in, ilk önce 2008 senesinde başladığı ve üç aşamaya yaydığı parasal genişleme hikayesi, bilançonun 700-800 milyar dolardan 4.5 trilyon dolara yükselmesi ile Ekim 2014' senesinde sona erdi.

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