Karaman’dan Canlı Yumurta Tavuğu İhracatı

Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet veren Kar-Mar şirketi, 1997 senesinden günümüze yumurta üretimi yapıyor. Ürettikleri yumurtaların yurt içi piyasaya ek olarak dünya pazarlarına da satan şirket, 7 senedir yumurta tavuğu yetiştirmekte.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda işletmenin sorumlusu Yüksel Küçük, ürettikleri yumurtanın ciddi bir bölümünün ihraç edildiğini belirtti. Yumurta tavuklarını ise yurt içi piyasaya gönderdiklerini dile getiren Küçük, yumurta piyasasının belirsiz bir piyasa olduğuna değindi. İşletme için ihracatta Irak’ın güçlü bir Pazar olduğunu ifade eden Küçük, Irak’ın tükettiği yumurtanın önemli bir kısmını ithal aldığını, en büyük kaynağının ise Türkiye olduğunu bildirdi.

Yumurtalık Tavuğun İhracatı Riskliydi

Haziran ayında satış yaptıkları Irak'tan bir firmanın yeniden yumurtalık tavuk talep ettiğini anlatan Küçük, bu teklifin alışkın oldukları türden bir ihracat türü olmadığını ve riskli olduğunu belirtti. Cesaretli davranarak 110 bin tavuk için anlaşma imzaladıklarını aktaran Küçük, civcivleri yetiştirerek tavukların 15 haftalık olmasını beklediklerini anlattı. Geçmiş zamanlarda da yumurta ihraç ettiklerini fakat canlı tavuk ihracatının tamamen farklı bir durum olduğunu açıklayan Küçük, Karaman'da ilk kez canlı yumurta tavuğu ihraç eden firma olduklarını aktardı. Alışkın olmadıkları bir talep olduğu için gönderim aşamasında ilk başta zorluk yaşadıklarını anımsatan Küçük, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Karaman Gümrük Müdürlüğü’nün yaşadıkları problemleri çözmede çok yardımcı olduklarını belirterek teşekkürlerini sundu.

Karaman'dan özel tırlara aktarılan tavukların 2 bin 400 kilometre sonra Basra şehrinden teslim alındığını açıklayan Küçük, toplam 10 tırda 110 bin yarka gönderimi yapacaklarını anlattı. Küçük, günümüze kadar 7 tırın yola çıktığını ve ilk çıkan ürünlerin teslim alındığını bildirdi. Küçük, canlı tavuk ihracatının artarak devam edeceğini anlattı.