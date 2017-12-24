Tekstil İhracatçıları İstihdam İçin Teşvik Bekliyor

Tekstil sektörünün sorunlarını konuşmak amacı ile Bursa’da bir araya gelen sektörün önde gelen kurumları toplantıda uzun vadeli planlarını da açıkladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Tekstil Sektör Kurulu ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle sektörde yeni bir vizyon ve misyonun zamanının geldiğini belirterek 7 gün 24 saat ihracat yapacakları bir sisteme ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Gülle, tekstil ihracatındaki kilo başına değerin 4,7 dolar seviyesine yükseldiğini belirterek bu alan da önemli bir ilerleme kaydettiklerinin de altını çizdi.

Yerli Otomobilin Tekstil İşlerine de Talibiz

Yerli otomobil konusundaki çalışmalara kendilerinin de tekstil işleri açısından talip olduklarını belirten Gülle, Türk tekstilinin artık hammadde satmadığını, kaliteli işini tüm dünyaya kanıtlamış durumda olduğunu belirterek bu alanda dünya genelinde bir marka değerine kavuştuğunu ifade etti.

Konfeksiyonda İstihdama Destek Gelmeli

Adana Sanayi Odası (ADASO) ve Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zeki Kıvanç tarafından yapılan değerlendirmede toplantıda konuşulan konuların başında istihdama destek verilmesinin geldiğini belirterek bu alanda çok sayıda kapalı fabrika bulunduğunu ve devletin vereceği destek ile bu fabrikaların tekrar açılarak önemli oranda istihdam sağlanabileceği belirtildi. Kıvanç tekstil gibi katma değeri yüksek ve ihracata yönelik bir sektörün devlet desteği almasının oldukça önemli olduğunu belirterek bu konuda hükümet ile görüşmeler yapacaklarını da sözlerine ekledi.