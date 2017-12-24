Bircam Vakfı’ndan Geri Dönüşüm Uyarısı
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Bircam Vakfı’ndan Geri Dönüşüm Uyarısı


Bircam Vakfı’ndan Geri Dönüşüm Uyarısı
Bircam Vakfı’ndan Geri Dönüşüm Uyarısı Hatice Demir - Tarih: 2017-12-24 Saat: 08:46:43
Anasayfa Eko Gündem Bircam Vakfı’ndan Geri Dönüşüm Uyarısı

Türkiye genelinde öğrencilere geri dönüşüm konusunda eğitimler veren Bircam Vakfı yetkilileri ülkemizde geri dönüşüm oranlarının çok düşük olduğu konusunda uyarılarda bulundu.

Ambalaj üreticileri ve dolumcuları tarafından “geri dönüşüm oranını artırmak” amacıyla geçen yıl kurulan Bircam Vakfı, geri dönüşüm konusundaki bilgilendirme çalışmalarına İzmir’de başladı. Gaziemir ilçesinde 500’e yakın öğrenciye konu ile ilgili bilgiler veren Vakıf çalışanları ayrıca hediyeler ile çocukların bu konuya önem göstermesini sağladı.

Öğrenciler Öğrendi Sırada Aileleri Var

Türkiye’de geri dönüşüm oranlarının yüzde 20’lerde olduğunu belirten Bircam Vakfı Atık Yönetim Müdürü Eyüp Ayhan Balın bu oranın Avrupa’da yüzde 70’lere yaklaştığını ifade ederek ülkemizin bu konuda önemli adımlar atması gerektiğini söyledi. Çocuklara verilen eğitimlerin onların da aileleri ve çevrelerindeki arkadaşlarını eğitmesi açısından oldukça önemli olduğunu düşündüklerini ifade eden Balın, geri dönüşüm konusunun ciddiye alınmaması durumunda önümüzdeki yıllarda cam ambalaj üretmekte sorun yaşayabileceğimizi belirterek gelecek nesillerin bu alanda sıkıntıya düşmemesi için dönüşümün büyük önem taşıdığını vurguladı.

Geri Dönüşüm Enerji Tasarrufu Sağlar

Konu ile ilgili öğrencilere eğitim veren Çevre Mühendisi Serap Çınar ülkemizde yılda 10 milyar cam şişe üretildiğini, bu şişelerin yüzde 40’ını ise soda şişelerinin oluşturduğunu belirterek geri dönüşüm konusunda gerçekleştirilecek çalışmalar ile ciddi oranda enerji tasarrufunun sağlanabileceğini belirtti. Cam atıkların yüzde 100 geri kazanılabilir olduğunu belirten Çınar bu alanda yapılacak devlet destekli çalışmalar ile önemli bir adım atılabileceğini ifade etti. Çınar Cambank adı verilecek geri kazanım üniteleri üzerinden vatandaşların geri dönüşümlere katkıda bulunmaları için çalışmalarının olduğunu da sözlerine ekledi.

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