Bitcoin New York Borsasına Girecek
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Bitcoin New York Borsasına Girecek


Bitcoin New York Borsasına Girecek
Bitcoin New York Borsasına Girecek Hatice Demir - Tarih: 2017-12-24 Saat: 09:01:28
Anasayfa Altın&Döviz Bitcoin New York Borsasına Girecek

Sanal para birimi Bitcoin için New York borsasına başvuru yapıldı.

Tarihin en ilginç yatırım araçları arasında değerlendirilen Bitcoin cephesinden gelen yeni haberler sanal para biriminin düşüşünü sonlandırdı. Ciddi bir kayıp yaşayarak 12 bin dolar seviyesine kadar düşen kripto para birimi için New York borsası ABD Sermaye Piyasası Kuruluna Bitcoin vadeli işlem sözleşmelerine yönelik iki adet Bitcoin borsa yatırım fonu başvurusunda bulunuldu. ProShares firması tarafından yapılan başvurularda Bitcoin alım satımı değil, uzun ve kısa vadelerde Bitcoin yatırımlarının gerçekleştirileceği belirtildi. Bu fonun saklayıcısı bankası ise ABD’nin en eski bankaları arasında yer alan Brown Brothers Harriman olacak. Bitcoin vadeli işlem sözleşmeleri yükseldikçe fon da yükselecek ve bu sayede yatırımcılar gelir elde edecek. Kripto para birimlerinin temel yatırım araçlarına dönüşebilmeleri açısından bu tarz fonlar büyük önem arz ediyor.

Goldman Sachs da Bitcoin Konusunda Adım Atıyor

Bu zamana kadar kripto para birimleri hakkında sürekli hareketsiz kalan Goldman Sachs firması kripto paralar için işlem merkezi kurmaya karar verdi. Konu ile ilgili açıklama yapılmasının hemen ardından 12 bin dolardan 15 bin dolara yükselen sanal para birimi için önemli bir gelişme yaratan bu durum tüm coinlerin de yükselmesini sağladı. Cboe Global Markets ve CME Group firmalarının piyasaya sunduğu Bitcoin vadelilerinden satın alan birkaç büyük şirketten biri olan Goldman Sachs bu alanda önemli bir gelişmenin yaşanabileceğinin göstergesi oldu. Bu işlemin ardından 240 milyar dolarlık piyasa değerine sahip kripto para borsasında büyük oranda yükseliş yaşandı. 

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Bitcoin New York Borsasına Girecek
Bitcoin New York Borsasına Girecek