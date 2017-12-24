Zeybekci Tekrar Uyardı, Bitcoin Saadet Zinciri Olabilir

Basın mensupları ile bir araya gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci 2017 yılının ekonomik gelişmeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Toplamda elde edilen büyüme rakamları ve hükümet tarafından sürekli dile getirilen ekonomik istikrarın vatandaşa neden yansımadığını soran gazetecinin sorularına Zeybekci, ekonominin canlanması ve özel sektör istihdamının artışının vatandaşın elde ettiği kazanca direk yansıdığını ve piyasalara verilen Kredi Garanti Fonu desteklerinin önemli oranda faydalı bulunduğunu belirterek cevap verdi.

İstihdam Önemli Bir Sorunumuz

Zeybekci istihdam konusundaki sorunların ülkemiz adına öncelikli değerlendirilmesi gerektiğinin farkında olduklarını ifade ederek ilk hedeflerinin tek haneli rakamlara ulaşmak olduklarını söyledi. Yüzde 13’lere çıkan işsizliğin Cumhurbaşkanı ve hükümetin çabaları ile yüzde 10,6 seviyesine düşürüldüğünü dile getiren Zeybekci ülkemizde işsizlik rakamlarının Amerika ya da Avrupa gibi yüzde 6-7’lere düşme imkanı olmadığını çünkü her yıl 1,1 milyon yeni işsizin piyasaya dahil olduğunu da sözlerine ekledi. Son 5 yıldan bu yana kişi başına düşen milli gelirin 10 bin dolar seviyesinde olduğunu belirten Bakan önümüzdeki yıl gerçekleşecek büyüme rakamları ile bu seviyeyi de yukarı çıkarmak istediklerinin altını çizdi.

Bitcoin’den Uzak Durun

Bitcoin ile ilgili teknik ve hukuki alt yapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Zeybekçi vatandaşların bu tarz temeli olmayan şeylere yatırım yapmaktansa borsada üretim yapan bir firmanın hisselerini satın almalarının daha mantıklı olduğunu belirtti. Konu ile ilgili gerçekleştirilen araştırmalarda bir saadet zincirinden farkı olmayan kripto para sistemlerinin ileride insanların sıkıntıya düşmelerine neden olabileceğini ifade eden Bakan vatandaşların yatırımlarını ülke içerisinde tutmalarının hem kendilerine hem de ülkeye yararlı olacağının altını çizdi.