E-Ticaret Sitelerinin ETBİS Sistemine Kaydı İçin Son Günler
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E-Ticaret Sitelerinin ETBİS Sistemine Kaydı İçin Son Günler


E-Ticaret Sitelerinin ETBİS Sistemine Kaydı İçin Son Günler
E-Ticaret Sitelerinin ETBİS Sistemine Kaydı İçin Son Günler Hatice Demir - Tarih: 2017-12-24 Saat: 09:39:39
Anasayfa Eko Gündem E-Ticaret Sitelerinin ETBİS Sistemine Kaydı İçin Son Günler

Bakan Tüfenkci, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemine 31 Aralık tarihine kadar kaydolmayan sitelere 5 ila 20 bin lira arasında para cezası verileceğini açıkladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci tarafından yapılan açıklamada elektronik ticaret alanında bir güven ortamı tesis edebilmek amacı ile başlatılan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) için kayıt sürecinde son günün 31 Aralık olduğu hatırlatıldı. Bu alanda faaliyet gösteren kişi ve kurumların herhangi bir ceza yaptırımı ile karşı karşıya kalmamaları için 31 Aralık tarihine kadar kayıt ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiğini belirten Bakan konu ile ilgili cezaların 5 bin liradan başladığını da sözlerine ekledi.

Elektronik Ticarete Güven Algısı Getirmeliyiz

Elektronik ticaretin çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Bakan Tüfenkci bu konuda vatandaşların kaygılarının giderilmesi amacı ile ETBİS sistemini getirdiklerini bu sistem ile kayıtlı kurumların ilgili bilgilerinin yayınlanarak insanların güven içerisinde alışverişlerini yapmalarının sağlanacağını ifade etti. ETBİS sisteminin elektronik ticaret alanındaki istatistikleri yapmalarını da sağlayacağını ifade eden Tüfenkci, bu alandaki tüketimin boyutlarının öğrenilebilmesi açısından büyük bir kolaylık sağlanacağını kaydetti.

Tüm Sistem Bakanlık Kontrolünde Olacak

Bakan Tüfenkci, elektronik ticaret yapan kişi ya da kurumların bilgilerini eticaret.gov.tr adresinden 31 Aralık tarihine kadar girmelerin gerektiğini belirterek bu konuda uygulanacak cezanın 20 bin liraya kadar varabildiğini söyledi. 2018 yılı itibari ile sıfırdan e-ticaret alanında işleme başlayacak kişilerin de faaliyete başlamadan önce faaliyette bulunacakları internet sitesi ya da mobil uygulamaları bu sisteme kaydetmeleri gerektiğini belirten Bakan konu ile ilgili vatandaşların da diledikleri zaman faaliyetteki e-ticaret sitelerini buradan kontrol edebileceklerini sözlerine ekledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi etbis
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