Vergisini Düzenli Ödeyenlere Yüzde 5 İndirim Geliyor
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Vergisini Düzenli Ödeyenlere Yüzde 5 İndirim Geliyor


Vergisini Düzenli Ödeyenlere Yüzde 5 İndirim Geliyor
Vergisini Düzenli Ödeyenlere Yüzde 5 İndirim Geliyor Hatice Demir - Tarih: 2017-12-24 Saat: 09:52:51
Anasayfa Eko Gündem Vergisini Düzenli Ödeyenlere Yüzde 5 İndirim Geliyor

Vergisini düzenli ödeyen mükelleflere hesaplanan vergileri üzerinden yüzde 5 oranında indirim yapılacak.

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren hayata geçecek uygulama sayesinde ticari, zirai ya da mesleki faaliyetleri sebebi ile gelir mükellefi olan gerçek kişiler ile kurumlar vergisi mükellefi olanlardan belirlenen şartları taşıyanlar için indirimli vergi dönemi başlıyor. Bankacılık, finans, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik yatırım fonlarının kapsam dışında bırakıldığı uygulama ile devletin toplam yapacağı vergi indirimi 1 milyon liranın altında kalacak.

İndirimden Nasıl Yararlanabilirim?

İndirimden yararlanabilmek için, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile birlikte son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içinde verilmiş olması gerekiyor. Bu beyannameler ile tahakkuk etmiş olan vergilerin de süresi içerisinde eksiksiz bir şekilde ödenmiş olması gerekiyor. Kişi ya da kurumların indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarı ile vergi aslı (vergi cezaları dahil) bin liranın üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması gerekiyor.

İndirim Oranı Her Yıl Artış Gösterecek

Vergi indiriminde tercih edilen oran her yıl bir önceki yıla ilişkin yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak. Hesaplanan tutarda kesirler dikkate alınmazken indirim hakkı, 1 Ocak tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık kurumlar ve gelir vergisi beyannameleri üzerinden uygulanacak. Konu ile ilgili Bakanlar Kurulu’nun indirim oranını artırma ya da azaltma noktasında da yetkisi bulunuyor. Bu yetkiye bağlı olarak Bakanlar Kurulu genel olarak indirim oranında değişiklik yapabilecek.

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