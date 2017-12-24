24.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler

Yılın son günlerine yaklaşırken piyasalarda genel olarak bir sakinlik söz konusu. Gerek döviz kurları gerek borsada yapılan işlemlerin hacimlerinde de ciddi oranda düşüş yaşandığı dikkat çekiyor. Dolar kurunda FED tarafından gerçekleştirilen faiz artışı önemli bir etkiye sahip oldu ve ABD’de onaylanan vergi indirimi yasası ile birlikte kurun dünya genelinde değer kaybetmesini sağladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın genel olarak sürdürdüğü politika olan dünya genelindeki yatırımların ülkeye geri dönüşünü sağlama çabalarının bu anlamda kuvvetlendiği görülebiliyor.

Euro kuru ise Avrupa genelindeki iç sıkıntıların etkisinden çıkabilmiş değil. Euro/Dolar paritesinde 1,18 seviyesi korunmaya devam ediyor. Bunun dışında hala Almanya’daki seçimlerin sonuç vermemiş olması ve İngiltere’nin Brexit çıkışının netleşmemesi Euro yatırımı olanlar için şimdilik bekleme sürecinin devam ettiğini gösteriyor.

Dolar Ne Kadar?

Haftaya 3,83 seviyesinden başlayan Dolar kuru bugün 3,80 liradan el değiştiriyor.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dolara paralel olarak yatay seyrine devam eden Euro haftaya 4,51 liradan başlamıştı. Euro kuru bugün 4,5309’dan işlem görüyor.

Euro/Usd Paritesi

Dolardaki ve Euro’da yaşanan eş zamanlı seyir paritenin 1,1862 seviyesine gelmesini sağladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Geçtiğimiz günlerde 12 bin dolar seviyesine kadar inen sanal para birimi New York borsası ve Goldman Sachs’tan gelen haberler ile toparlanarak 14440 dolardan alıcı bulmaya başladı.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 156,08 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

Çeyrek altın güne 250,20 liradan başladı.