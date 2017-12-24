Turkish Cargo’nun Yeni Boeing’i Teslim Edildi

Turkish Cargo, yılın bitmesine günler kala filosuna yeni bir kargo uçağı daha ekledi. Boeing-777F tipi kargo uçağında teslimat yapıldı.

THY’nin İkinci Siparişi Teslim Edildi

Turkish Cargo, yılın son yatırımıyla yük taşıma kapasitesini 102 ton daha artırdı. Boeing-777F tipi kargo uçağının ilki Aralığın ilk günlerinde teslim edilmişti. 2017’nin sonunda teslimatı öngörülen ikinci kargo uçağı da İstanbul Atatürk Havaalanına iniş yaptı. Çift motora sahip olan yeni kargo uçağını dünya markası olan Boeing üretti. Uçağın Seattle de üretildiği öğrenildi.

Yük Taşıma Kapasitesi Yüzde 26,3 Arttı

Turkish Cargo, yük taşıma kapasitesini artıran yeni yatırımlarla geçen yılında lider ismi olmuştu. Şirketin 2017 yılı yük taşıma kapasitesi ise geçen yılın ilk 11 aylık dönemine kıyasla yüzde 26,3 oranında artış kaydetti. Toplamdaki yük taşıma kapasitesi bir milyon 20 bin 72 tonu buldu. Geçen yılın ilk 11 aylık diliminde ulaşılan kapasite ise 807 bin 828 ton olarak kayda geçmişti.

Performansı Yüksek, Yakıtta Cimri

Boeing-777F dünyanın en uzun menzilli yük taşıma uçağı olarak biliniyor. Uçağın yük taşıma kapasitesi 102 bin kiloyu buluyor. Boeing-777F tam kapasite dolu olduğunda 9 bin 70 KM’yi, aralıksız kat edebiliyor. Boeing’in 777F tipi kargo uçağı yüksek performans yanında, yakıt tüketimindeki cimriliğiyle de en çok tercih edilenler arasında yer alıyor.

Turkish Cargo filosuna yeni uçaklar eklemeye devam ederken, ulaştığı noktalara da yenilerini ekliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan THY’nin yönetim kurulu başkanı ulaşılan noktalara yenilerini eklediklerini, son rakamın 73 olduğunu aktardı. Yeni yılda 7 farklı noktanın daha ağa dahil olacağını müjdeledi.