Yıllık Kişi Başı Çay Tüketimi Açıklandı
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Yıllık Kişi Başı Çay Tüketimi Açıklandı


Yıllık Kişi Başı Çay Tüketimi Açıklandı
Yıllık Kişi Başı Çay Tüketimi Açıklandı Elif İşçi - Tarih: 2017-12-24 Saat: 11:03:51
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Yerli çay mağaza zinciri olan Demlik yeni yılda da büyüme hedeflerine devam ediyor. Bu süreçte kişi başı yıllık çay tüketimi açıklandı.

2013 yılında 2 kiosk ile yola çıkan Demlik, bugün gördüğü yoğun ilgiyle pazarda hızla büyümeye devam ediyor. Bugün itibariyle 55 noktaya ulaşan Demlik, 2017 yıl sonunda 60 noktaya ulaşacak. Faaliyetlerini 5 ülkede sürdüren yabancı sermayeli Naska Gıda’dan 2017 yılının 3’üncü çeyreğinde aldığı 30 Milyon TL yatırım ile planlı bir büyüme stratejisine odaklanan Demlik, ticari stratejisi ve yüksek kalite anlayışıyla global pazara açılmayı hedefliyor. 3 sene gibi kısa bir sürede ulaştığı nokta sayısıyla dikkatleri üzerine toplayan marka, 2019 yılında 10’u yurt dışında olmak üzere 100 noktaya ulaşacak.

Dünyada Sudan Sonra En Çok Çay Tüketiliyor

Ülkelerin çay tüketimi ile ilgili yapılan araştırmalar doğrultusunda ortaya çıkan veriler çayın en çok tüketildiği ülke olarak 1.8 milyonluk çay tüketimiyle Çin’i işaret ediyor. Fakat yıllık kişi başı çay tüketiminde 1.250 bardak ile Türkiye ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye’yi sırasıyla Afganistan, Libya, Katar ve İngiltere takip ediyor.

Çay, dost sohbetlerinin vazgeçilmezi, kahvatıların arananı, öğlen molaların kurtarıcısı, akşam yemeği sonrasındaki keyif konumunda. Menüsünde anadolu ve dünya çayları başta olmak üzere çayın her çeşidine evsahipliği yapan Demlik, kahvaltıdan börek çeşitlerine, pastalardan keklere, atıştırmalıklardan günün her saatine uygun yemekleri müşterilerinin beğenisine sunuyor.

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