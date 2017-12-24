Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Haftayı Yüzde 0,25 Azalışla Tamamladı

Gün öncesi spot piyasada elektrik fiyatları haftayı düşüşle geride bıraktı. Bu hafta bir megavat saatlik elektrik fiyatında görülen azalış, bir önceki haftaya göre yüzde 0,25 olarak belirlendi. Piyasanın işlem hacmiyse yükselişe devam etti.

Elektrik Piyasasında İşlem Hacmi 402 Milyon Lirayı Aştı

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketinin kayıt altına aldığı veriler baz alındığında elektrik piyasasının işlem hacmi 402 milyon 566 bin 915 lira oldu.

Haftalık Ortalama Fiyat 157,48 Lira

Spot elektrik piyasasında bir megavat saatlik elektrik fiyatı bir önceki haftaya göre düşüş yönlü hareket etti. Bir megavat saatlik elektriğin ortalama fiyatı 157 lira 48 kuruştan işlem gördü.

En Yüksek Fiyat 202,29 Lira Oldu

Gün öncesi spot piyasanın hafta boyunca dalgalı bir seyir izlediği dikkatlerden kaçmadı. Piyasada bir megavat saatlik elektrik en yüksek fiyatı 18 Aralık 2017 tarihinde gördü. Bu tarihteki fiyat 202 lira 29 kuruş oldu.

Bir megavat saatlik elektrik fiyatı en düşük fiyatı da yine 18 Aralık 2017 tarihinde yakaladı. Söz konusu günde bir megavat saatlik elektrik 99 lira 99 kuruş olarak işlem gördü.

Spot elektrik piyasasının haftalık sistem marjinal fiyat ortalamasıysa 151 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Bugün En Yüksek Fiyat 184,11 Kuruş Olacak

Spot piyasada bir megavat saatlik elektrik fiyatı dün en yüksek seviyeyi 191 lira 35 kuruşta görmüştü. En düşük fiyatsa 105 lira 5 kuruş seviyesinde olmuştu.

Gün öncesi piyasada bir megavat saatlik elektriğin bugün için en yüksek fiyatının 184 lira 11 kuruş olması öngörüldü. En düşük fiyatınsa 105 lira olacağı aktarıldı.