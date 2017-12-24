Zeytin ve Zeytinyağı İhracatı Yeni Sezonda Rekor Kıracak!

Zeytin ve zeytinyağı ihracatı yeni sezona hızlı bir giriş yaparak, hem üreticiyi hem de ihracatçıyı memnun etti. EZZİB Başkanı, zeytinyağından beklenen rekoltenin 280 bin ton olduğunun altını çizdi.

Artan Rekolte, İhracata Olumlu Yansıyacak

Zeytin ve zeytinyağı üretimi son yılların en iyi sezonunu bu yıl kaydetti. Konuyla ilgili açıklama yapan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı üretimin beklentinin üzerinde olduğunu, rekoltenin ihracatı olumlu etkileyeceğini ifade etti. Sezonun ilk haftasından itibaren elde edilen ürün miktarının yüksek olduğuna işaret ederek, “Toplanan ürün üreticiye ve sektöre moral verdi” dedi.

Zeytinyağında Rekolte Beklentisi 280 Bin Ton

Birlik Başkanı Davut Er, zeytinyağı rekoltesinde 280 bin tonluk üretim tahmin ettiklerini belirtti. sofralık zeytindeki rekolte beklentisininse 450 bin ton olduğunu kaydetti. Bu miktarların beklentiye çok yakın seviyelerde olduğuna vurgu yaptı.

Geçen Yıl 45 Bin Ton İhracat Edildi

EZZİB Başkanı açıklamasında geçen iki yılın değerlendirmesini yaparak 2015 ile 2016 sezonunda toplamda 143 ton zeytinyağı üretildiğini aktardı. Bu miktarın 13 bin tonluk bölümünün yurtdışına satıldığını söyledi. Geçen yılki zeytinyağı üretimin 166 bin olduğuna işaret ederek, ihracatın 45 bin ton civarında gerçekleştiğini dile getirdi.

İhracatta Hedef 500 Milyon Dolarlık Kazanç!

Birlik Başkanı Er, yeni sezon hedeflerine ilişkin bilgiler aktardı. Buna göre zeytinyağı ihracatında hedefin 100 bin ton olduğunu kaydetti. Sofralık zeytindeki ihracat hedeflerinin 80 bin tonu bulduğunu söyledi. Zeytin ve zeytinyağının yurtdışına satışlarından elde edilecek gelirinse ülke ekonomisine 500 milyon dolarlık katkı sağlamasını öngördüklerini dile getirdi. Sızma zeytinyağı fiyatı hakkında ise “Toptan fiyat 15 TL seviyesinde devam ediyor” şeklinde konuştu.