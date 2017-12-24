Zeytin ve Zeytinyağı İhracatı Yeni Sezonda Rekor Kıracak!
Advert Advert Advert


Zeytin ve Zeytinyağı İhracatı Yeni Sezonda Rekor Kıracak!


Zeytin ve Zeytinyağı İhracatı Yeni Sezonda Rekor Kıracak!
Zeytin ve Zeytinyağı İhracatı Yeni Sezonda Rekor Kıracak! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-24 Saat: 11:43:49
Anasayfa İthalat&İhracat Zeytin ve Zeytinyağı İhracatı Yeni Sezonda Rekor Kıracak!

Zeytin ve zeytinyağı ihracatı yeni sezona hızlı bir giriş yaparak, hem üreticiyi hem de ihracatçıyı memnun etti. EZZİB Başkanı, zeytinyağından beklenen rekoltenin 280 bin ton olduğunun altını çizdi.

Zeytin ve zeytinyağı ihracatı yeni sezona hızlı bir giriş yaparak, hem üreticiyi hem de ihracatçıyı memnun etti. EZZİB Başkanı, zeytinyağından beklenen rekoltenin 280 bin ton olduğunun altını çizdi.

Artan Rekolte, İhracata Olumlu Yansıyacak

Zeytin ve zeytinyağı üretimi son yılların en iyi sezonunu bu yıl kaydetti. Konuyla ilgili açıklama yapan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı üretimin beklentinin üzerinde olduğunu, rekoltenin ihracatı olumlu etkileyeceğini ifade etti. Sezonun ilk haftasından itibaren elde edilen ürün miktarının yüksek olduğuna işaret ederek, “Toplanan ürün üreticiye ve sektöre moral verdi” dedi.

Zeytinyağında Rekolte Beklentisi 280 Bin Ton

Birlik Başkanı Davut Er, zeytinyağı rekoltesinde 280 bin tonluk üretim tahmin ettiklerini belirtti. sofralık zeytindeki rekolte beklentisininse 450 bin ton olduğunu kaydetti. Bu miktarların beklentiye çok yakın seviyelerde olduğuna vurgu yaptı.

Geçen Yıl 45 Bin Ton İhracat Edildi

EZZİB Başkanı açıklamasında geçen iki yılın değerlendirmesini yaparak 2015 ile 2016 sezonunda toplamda 143 ton zeytinyağı üretildiğini aktardı. Bu miktarın 13 bin tonluk bölümünün yurtdışına satıldığını söyledi. Geçen yılki zeytinyağı üretimin 166 bin olduğuna işaret ederek, ihracatın 45 bin ton civarında gerçekleştiğini dile getirdi.

İhracatta Hedef 500 Milyon Dolarlık Kazanç!

Birlik Başkanı Er, yeni sezon hedeflerine ilişkin bilgiler aktardı. Buna göre zeytinyağı ihracatında hedefin 100 bin ton olduğunu kaydetti. Sofralık zeytindeki ihracat hedeflerinin 80 bin tonu bulduğunu söyledi. Zeytin ve zeytinyağının yurtdışına satışlarından elde edilecek gelirinse ülke ekonomisine 500 milyon dolarlık katkı sağlamasını öngördüklerini dile getirdi. Sızma zeytinyağı fiyatı hakkında ise “Toptan fiyat 15 TL seviyesinde devam ediyor” şeklinde konuştu. 

zeytin ihracatı zeytinyağı ihracatı ege zeytin ve zeytinyağı ihracatçıları birliği ezzib davut er
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
24.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler
24.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler
Bitcoin New York Borsasına Girecek
Bitcoin New York Borsasına Girecek