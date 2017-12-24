Soya İthalatı 10 Ayda 1 Milyar Doları Aştı

TZOB Genel Başkanı Bayraktar soyadaki üretim, tüketim ve ithalatı değerlendirdi. İthalatın azalması için yerli üretime ağırlık verilmesi gerektiğini belirterek, “Soya üreticisine sağlanan destek artırılmalı” dedi.

“Soya İthalatı Yüksek”

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin genel başkanlık görevini yürütmekte olan Şemsi Bayraktar soya üretiminin ihtiyacı karşılamadığını, bu nedenle ithalatın yüksek olduğunu kaydetti. İthalatın azaltılması adına bazı önlemler alınması gerektiğini, bunun içinde üretimin artırılmasının şart olduğunu dile getirdi.

10 Ayda 1 Milyar Doların Üzerinde İthalat Yaptık

“2017 yılının ocak ile Ekim aylarını kapsayan dönemde Türkiye, soya ve soya ürünleri grubuna bir milyar dolardan fazla para harcadı. Bu rakam Türkiye için çok yüksek bir seviyede. İthalat her yıl yükseliyor. Soya ithalatını azaltmanın tek yolu üretimin artırılmasından geçiyor” diyen Bayraktar, soyanın farklı sektörler dahilinde de kullanıldığını aktardı. Soyanın kullanıldığı sektörler arasında önceliğin gıda olduğunu, bunun yanında endüstriyel bazı ürünlerin içerinde de kullanıldığına dikkat çekti.

Türkiye 140 Bin Tonluk Üretim Yapıyor

Dünya soya üretimi hakkında bazı bilgiler aktaran Şemsi Bayraktar, “Amerika’da, Brezilya’da, Arjantin’de ve Çin’de soya üretimi oldukça yoğun şekilde yapılıyor. Bu ülkeler dünya toplamından yüzde 86 gibi yüksek bir pay alıyor” dedi. Türkiye’deki üretimin 140 bin ton civarında olduğuna işaret etti. Bu üretimin ihtiyaca cevap vermediğine vurgu yaptı.

Soya ithalatına her sene milyonlar dolarlık kaynak akıtıldığını söyleyen Bayraktar, “Soyada ithalat bağımlılığımıza son vermeliyiz. Üretimi artıracak hedefler koymalı, bu hedefleri planlı olarak hayata geçirmeliyiz.” şeklinde konuştu. Bu kapsamda soya alımı yapmakta olan kooperatiflere finansal kaynaklar oluşturulması gerektiğini belirterek, depolarında daha iyi standartlarda hizmet vermesinin önemli olduğunu belirtti. Üreticiye verilen devlet desteğinin kilo başına 60 kuruş olduğunu anımsatan Bayraktar, teşviklerin artırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.