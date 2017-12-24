Otomobil Fiyatları 2017’de Yüzde 25 Arttı!

Otomobil fiyatlarıyla ilgili açıklama yapan Hyundai Assan Genel Müdürü, dövizdeki kur farkına dikkat çekti. Fiyatların yılın başından bu yana yüzde 25’e yakın arttığını belirtti.

“Kurdaki Fiyat Farkını Tüketicilere Yansıtmamak İçin Dayandık”

Şirketin genel müdürü Önder Göker dövizdeki fiyat artışlarını otomobil fiyatlarına yansıtmama adına ellerinden geleni yaptıklarını, bir seviyeye kadar direndikleri, zammın zorunlu olarak yapıldığını ifade etti. Euro’nun yılın ilk aylarında 3 lira 70 kuruş olduğuna işaret ederek, “Euro bugün 4 lira 53 kuruşa kadar yükseldi. Bizlerde sektör olarak fiyatları artırmak zorunda kaldık. Otomobil fiyatlarında artış yılbaşından bu yana yüzde 25’i buldu” dedi.

“Yıla Yüzde 10 Daralma Tahminiyle Başladık”

Göker açıklamasında, pazarın 2017 yılına yüzde 10’luk daralma öngörüsüyle başladığını ifade etti. Bunun nedeninin geçen yılın Kasımında yapılan ÖTV düzenlemesiyle yakından ilgili olduğunu, otomobil alımlarının vergi düzenlemesiyle birlikte öne çekildiğini aktardı. Bunun yanında 2017’nin Ocak-Mart döneminde dövizdeki kur fiyatlarının pazarı etkilediğini belirterek, “Pazardaki satışlar düşüşe geçti” dedi.

Aralık Ayı Beklentisi 130-140 Bin Adet

Otomotiv pazarının Aralık ayında, 130 ile 140 bin arasında satış yapmasını öngördüklerini dile getiren Göker, “Otomotiv pazarı Ocak – Kasım aylarını kapsayan dönemde 820 bin adeti gördü. Yılın sonunda pazarın 950 ile 970 bine ulaşacağını tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu.

“2018 Yılında En Kötü İhtimalle 900 Bin Seviyesi Yakalanır”

Hyundai Assan Genel Müdürü 2018’de sektörün iki farklı durumla karşı karşıya kalabileceğini belirterek, “Otomotiv sektörü en iyi durumda 2017’de ulaştığı seviyeyi yakalar. En kötüsü göz önüne alınırsa, 2018 yılı bu yılın yüzde 10 altında bir gelişim sergiler. Fakat en kötüsü dikkate alınsa dahi 900 bin adetlik satış gerçekleşir. Geçen on yıllık pazar verileri incelenirse yıllık 750 bin adetin yakalandığını görüyoruz. Son beş senenin ortalaması ise 850 bine işaret ediyor. Bizler bunları hesaba kattığımızda 2018’de 900 ile 950 bin arasında bir rakamın yakalanacağını tahmin etmekteyiz” dedi.