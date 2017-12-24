Toyota Otomotiv İle Sakarya Üniversitesi İş Birliği Uzatıldı

Bulunduğu bölgeye değer katma anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin eğitime verdiği destek kapsamında 2014 yılında Sakarya Üniversitesi ile imzaladığı işbirliği anlaşması üçüncü yılını doldurdu. Geride kalan 3 yılda öğrencilere mesleki gelişim anlamında fırsat kapıları aralayan işbirliği, 22 Aralık 2017 tarihinde Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Necdet Şentürk ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreniyle kapsamı genişletilerek 5 yıl daha uzatıldı. Ulaşılan öğrenci sayısı ve olumlu geri bildirimler sonucunda süresi uzatılan işbirliğinin mevcut kapsamına ek olarak Arifiye Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin de mesleki gelişimleri desteklenerek, otomotiv ana ve yan sanayinin ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlanacak.

2022 yılına kadar devam edecek olan işbirliğinde şu ana kadar Sakarya Üniversitesinden, UM-DE (Uygulamalı Mühendislik Deneyimi Eğitimi) projesi kapsamında Endüstri Mühendisliğinden, 7+1 projesi kapsamında 4 yıllık mühendislik ve sosyal bilimler bölümlerinden ve 3+1 projesi kapsamında 2 yıllık yüksek okullardan toplam 433 öğrenciye staj imkanı sağlandı. Toplamda 917 Sakarya Üniversitesi öğrencisi ve akademisyeni ise üretim tesislerini ziyaret ederek, Toyota Üretim Sistemi uygulamalarını ve üretim proseslerinde kullanılan teknolojiyi yerinde gözlemledi. İşbirliği kapsamında stajlar ve fabrika ziyaretlerinin yanında öğrencilere yönelik temel Toyota kültürünü ve uygulamalarını anlatan eğitimler verildi. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, aynı zamanda yıl boyunca öğrencilerin tez ve ödev çalışmalarına da katkıda bulundu.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas ise işbirliğiyle ilgili, “Üniversitemiz son yıllarda her alanda başarılar gösteriyor. En başarılı olduğumuz alanlardan birisi de üniversite-sanayi işbirliği. Sakarya Üniversitesi olarak ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda Ar-Ge, inovasyon, uygulamalı eğitim ve üniversite-sanayi işbirliğine çok önem veriyoruz. Bu işbirliği konusunda gerçekleştirilecek somut projelerle ilişkileri geliştirecek adımların atılması, eğitim öğretim açısından önem arz etmektedir. Bu protokol ile Toyota arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.