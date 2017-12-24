Bahadır Tıbbi Aletler Dünyanın Çeşitli Yerlerine İhracat Yapıyor
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Bahadır Tıbbi Aletler Dünyanın Çeşitli Yerlerine İhracat Yapıyor


Bahadır Tıbbi Aletler Dünyanın Çeşitli Yerlerine İhracat Yapıyor
Bahadır Tıbbi Aletler Dünyanın Çeşitli Yerlerine İhracat Yapıyor Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-24 Saat: 13:50:43
Anasayfa İthalat&İhracat Bahadır Tıbbi Aletler Dünyanın Çeşitli Yerlerine İhracat Yapıyor

Samsun'da 1970'li senelerde ufak bir torna atölyesinde cerrahi alet tamiri yaparak sektörde hizmet vermeye başlayan ailenin açtığı Bahadır Tıbbi Aletler Anonim Şirketi, günümüzde Türkiye ve ABD'de 3 fabrika ile Almanya'daki satış ofisiyle uluslararası bir firma haline geldi.

Cerrahi alet üretiminde dünya üzerinde Almanya Tuttlingen, Pakistan Sialkot'ten sonra üçüncü kümelenme merkezi olan Samsun'da bulunan şirketlerde üretilen medikal ve cerrahi ürünler içinde ABD, Almanya ve Çin'in de bulunduğu 70'in üzerinde ülkeye gönderiliyor.

Dünyanın her bölgesine cerrahi alet ihracatı yapan Samsun'lu firmanın, bu sektöre girme hikayesini anlatan Bahadır Tıbbi Aletler AŞ. Firmanın yönetim kurulu üyesi Mustafa Kamil Bahadır, muhabirlere açıklamalarda bulundu. Bir aile şirketleri olduğunu belirten Bahadır, 1970'li senelerde açtıkları torna atölyesiyle iş hayatına atıldıklarını dile getirdi. Zaman içinde doktorların bozulan cerrahi aletlerin tamir edilmesi için bu işletmeye getirildiğine işaret eden Bahadır, doktorların bozuk aletleri kendilerine getirdiğini, firmanın ise tamirini yaptıklarını anlatarak, cerrahi ürünleri kendilerinin üretmeye başlayacağını düşünmediklerini, zaman içinde işleri haline geldiğini dile getirdi.

200’ü Aşkın Vatandaş İstihdam Ediliyor

Zaman geçtikten sonra medikal ve cerrahi aletler alanında ağırlık verme kararı aldıklarını anımsatan Bahardır, 1982 senesinde bugün ki işletmelerini açtıklarını belirtti. Geçmiş dönemlerde piyasada torna, gemi ve iş makinesi bakım ve onarım işleri yaptıklarına değinen Bahadır, günümüzde Türkiye'de öncü cerrahi alet üreticilerinden biri konumuna geldiklerini açıkladı. Sağlık kurumlarının tüm branşları için 12 bin çeşit cerrahi alet üretimi yaptıklarına işaret eden Bahadır, yaptıkları üretimlerin sonucunda tecrübe kazanarak Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Bahadır, firmalarının kardeş ve kuzenlerden oluşan 9 ortaktan oluştuğunu ve fabrikada 200'ün üzerinde çalışanın istihdam edildiğine işaret etti. Bahadır, 10'un üzerinde taşeron firmayla çalıştıklarını belirtti.

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