Türkiye Haberleşmeye 37 Milyar Lira Harcadı!

Muhabirlerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK)’nın elde ettiği "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2017 Yılı 3. Çeyrek Pazar Verileri Raporu"ndan derlenen veriler kapsamında, Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecileri, senenin dokuz ayı boyunca 29 milyar 24 milyon 870 bin 693 lira net gelir sağladı. Bahsedilen işletmecilerin 2016 senesinin ilk dokuz ayında net satış gelirleri 26 milyar 66 milyon 27 bin 908 lira seviyesinde gerçekleşmişti.

Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecileri harici işletmecilerin net satış gelirleri ise aynı dönemler içinde yüzde 18.78 oranında artarak 7 milyar 186 milyon 896 bin 213 liradan, 8 milyar 537 milyon 106 bin 26 liraya ulaştı. Sektörün toplam net satış geliri ise geçtiğimiz senenin dokuz aylık dönemine kıyasla yüzde 13 oranında artış gösterdi. Bu sayede "Alo"ya bu senenin ocak eylül dönemleri arasında 37.6 milyar lira civarında harcama yapıldı.

Yatırımlar 4 Milyar Lirayı Geçti

Aynı süreç içinde toplam gelirlerin 7 milyar 121 milyon liralık kısmı Türk Telekom, 8 milyar 985 milyon liralık kısmı Turkcell, 7 milyar 975 milyon liralık kısmı Vodafone, 4 milyar 942 milyon liralık kısmı Avea ve 8 milyar 537 milyon liralık kısmı ise diğer işletmecilere dağıldı. 2017’nin dokuz aylık döneminde Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecileri 3 milyar lira civarında, diğer işletmeciler ise 1.2 milyar lira civarında yatırım yaptı.