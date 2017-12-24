Yurt Dışında 850 Euro Olan Cihazı Türkler 750 Liraya Üretti

Bir tramvayda 12 tane bulunması gereken hız sensörü, Türk mühendisleri tarafından maliyeti 750 liraya üretildi. Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Samsun Hafif Raylı Sistem Anonim Şirketi (SAMULAŞ)’ın kullandığı tramvaylarda bulunan hız sensörleri arıza çıkardı. Tramvaylara hız sensörünün monte edilmesi için fiyat ve parça incelemesi yapan firma, 10 santimetrelik cihazın yalnızca Almanya'da üretildiğini ve 850 euroya satıldığını öğrendi. Bunun ardından SAMULAŞ Genel Müdürü Kadir Gürkan, parçaların Türkiye'de üretilmesine yönelik çalışmalar yapmaya başladı.

Samsunlu mühendis Hakan Kahvecioğlu ve ekibi ile ortak çalışmalar yürüttüklerini belirten Gürkan, 1.5 aylık Ar-Ge çalışmasının ardından parçanın yurt içinde üretilmesini sağladı. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Kahvecioğlu, SAMULAŞ'ın hız sensörü temin ederken zorlandığını öğrendikten sonra çalışmaya başladıklarını dile getirdi. Parçanın incelenerek üretiminin yapım aşamaları hakkında bilgi sahibi olan Kahvecioğlu, yürütülen çalışmaların ardından başarıya ulaştıklarını ifade etti. İlk üretilen parçanın deneme amacıyla kullanıldığına işaret eden Kahvecioğlu, ilk denemede ürünün istenen performansı göstermediğini, ikinci denemede problemlerin çözülerek sensörlerin üretim aşamasına geçildiğini anlattı.

150 Bin Lira Tasarruf Sağlandı

Yalnızca 3 mühendisin 1.5 aylık çalışmanın ardından parçanın üretilebildiğine işaret eden Kahvecioğlu, parçayı Türkiye'de 750 liradan satışa sunmayı öngördüklerini belirtti. İlk aşamada 50 parça ürettiklerini dile getiren Kahvecioğlu, taleplere göre üretim yapacaklarını açıkladı.

SAMULAŞ A.Ş. Genel Müdürü Kadir Gürkan, tramvayların zor iklim şartlarında dahi çalıştığını, bujilerinde bulunan hız sensörlerinin normal kullanım ömründen daha kısa zamanda sorun çıkardığını belirtti. Cihazı ithal almayı planladıklarını fakat 850 euroluk maliyenin bulunduğunu öğrendiklerine değinen Gürkan, bu tespitlerinin sonucunda hız sensörünün yurt içinde üretilmesini hedeflediklerini aktardı. Bu tür çalışmayla Samsunlu işletmelerin üretim altyapısını geliştirdiklerini ve işletme giderlerini azalttıklarına işaret eden Gürkan, üretilen yerli hız sensörleriyle 150 bin lira tasarruf sağladıklarına dikkat çekti.