Otomotivin Önde Gelen Markalarına Motor Parçaları İhraç Ediyor!

Otomotiv pazarının büyük markaları olan Mercedes, Scania ve Volvo'ya diferansiyel, şanzıman ve motor aktarma parçaları, Trabzon'da döküm sanayisi alanında hizmet veren şirket tarafından üretiliyor. Trabzon'da yarım asrı aşkın süredir genellikle döküm sanayisi alanında faaliyet gösteren Hekimoğlu Döküm Sanayi Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Celil Hekimoğlu, işletmeye dair muhabirlere açıklamalarda bulundu.

Pazar payının yüksek olduğu otomotiv markalarına diferansiyel parçaları, aks, şanzıman kutuları, çoğu uluslararası şirkete ise porya, kampana, petrol ve gaz vanaları ürettiklerini berliten Hekimoğlu,yurt dışında faaliyet gösteren firmalara senelik bazda ortama 40 bin ton malzeme ihraç ettiklerini ifade etti. Yapılan bu ihracatlarının karşılığında 50 milyon dolar tutarında gelir sağladıklarını açıklayan Hekimoğlu, 30'un üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarına işaret etti ve en çok ihracat yaptıkları ülkelerin Almanya ve İsveç olduğunu aktardı.

Yeni Yatırımlarla Şirketin Kapasitesi Arttırılmalı

Günümüzde şirket için büyük yatırımlar yaptıklarını dile getiren Hekimoğlu, yeni müşteriler kazanmaya ve yeni pazarlara girmeye çalıştıklarına değindi. Hedeflerinin Avrupa pazarına girmek olduğunu ifade eden Hekimoğlu, 2017 senesinde Avrupa’ya yapılan satışların yüzde 20 oranında arttığına işaret etti. 2018 senesine yönelik bütün kapasitelerinin dolduğuna dikkat çeken Hekimoğlu, en çok ihracat yapan bin firma arasına girmekten gurur duyduklarını iletti. Hekimoğlu, hedeflerini yükseltmek için daha fazla yatırım yapmalarının gerektiğini belirtti. İlk hedeflerinin teknolojiyi yakalamak ve sürekliliği sağlamak olduğuna işaret eden Hekimoğlu, işletmenin 50 seneyi aşkın süredir hizmet verdiğini ve 400 kişiyi istihdam ettiğine dikkat çekti.

Bir pik ve sfero döküm fabrikası, bir çelik döküm fabrikası ve bir işleme otomotiv tesislerinin olduğunu anlatan Hekimoğlu, Türkiye’de ve dünyada bilinen büyük markalar için çalıştıklarını, günden güne işlerini daha da geliştirdiklerini aktardı. İhracat ağırlıklı çalıştıklarını vurgulayan Hekimoğlu, gelişmiş sanayi ülkelerine ihracat yaptıklarını bildirdi.