En Hızlı Büyüme Gösteren Operatör Turkcell!
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En Hızlı Büyüme Gösteren Operatör Turkcell!


En Hızlı Büyüme Gösteren Operatör Turkcell!
En Hızlı Büyüme Gösteren Operatör Turkcell! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-24 Saat: 15:16:57
Anasayfa Eko Gündem En Hızlı Büyüme Gösteren Operatör Turkcell!

Küresel çapta en hızlı büyüyen operatörlerden biri olduklarına işaret eden Turkcell Üst Yöneticisi Terzioğlu, herkese örnek gösterilen bir firma durumuna geldiklerini, dünyada dijital operatör olarak adlandırıldıklarını belirtti.

2017 senesindeki gelişmelere ve gelecek seneye dair değerlendirmede bulunan Turkcell Üst Yöneticisi (CEO) Kaan Terzioğlu, 2017 senesinin dijital operatöre dönüşüm süreçlerini geliştirdikleri bir sene olduğunu dile getirdi. Terzioğlu, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK)’nın 2017 senesi üçüncü çeyrek dönem raporu verileri kapsamında Turkcell'in pazar payının yüzde 45.6 oranında olduğuna işaret etti.

Mobil internet geniş bant pazarında 2016 senesiyle karşılaştırıldığında pazar payını geliştiren tek operatör olduklarını belirten Terzioğlu, mobil trafik içindeki paylarını yüzde 36.4 seviyesinden yüzde 38.2'ye çıkardıklarına değindi. Elde ettikleri gelirlerin büyük bir bölümünün dijital servislerden sağlandığına işaret eden Terzioğlu, dünya üzerinde en hızlı büyüyen operatörlerden biri olduklarını aktardı. Günümüzde, dünyada dijital operatör olarak adlandırıldıklarına işaret eden Terzioğlu, bunun iki sebebi olduğunu, birincisinin müşterilere dijital hizmet sunmaya başlamalarının olduğunu, ikincisinin ise şirket olarak kendilerini dijitalleştirmek olduğunu anlattı. Bütün süreçleri dijital araçlarla takip ettiklerine değinen Terzioğlu, aynı zamanda müşterilerine çeşitli hizmetler sunduklarını ve şirketi dijitalleştirerek verimli hale getirdiklerini ifade etti.

Hizmet verdikleri ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirme yapan Terzioğlu, Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme performansına hız kazandıracak katma değer hedefi kapsamında 2017 faaliyet döneminde faaliyete giren en önemli ürünün yerli ve milli arama motoru Yaani ve güvenli e-ticaret platformu olduğunu vurguladı.

Gelirin Yüzde 80’i Dijital Ortamdan Elde Ediliyor

2017 senesinin ilk dokuz aylık dönemi içinde yüzde 26.6 oranında büyüdüklerine işaret eden Terzioğlu, en yakın rakiplerinin yüzde 20 oranında büyüdüğünü anımsattı. Dünya üzerinde telekom operatörlerinin büyüme aşamasında bu senenin çok başarılı olmadığına değinen Terzioğlu, dünyada son 10 sene içinde yaşanan dijital ekonomide güçlü büyüme gösteren ülkelerde servislerin etkisini gözlemlediklerini aktardı. Kendilerinin dijital servis gelirlerinin de üç haneli büyüdüğünü aktaran Terzioğlu, gelirlerinin yüzde 80’lik bölümünü sabit data, mobil data ve servislerden elde ettiklerini açıkladı.

Turkcell Dijitalleşme Yaani E-Ticaret Kaan Terzioğlu
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