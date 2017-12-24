2018’de 169 Milyar Dolarlık İhracat Hedefine Ulaşılacak

Muhabirlere 2017 senesine dair yapmış olduğu değerlendirmelerde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2017 senesini ihracat ve istikrar için "Atılım Yılı" olarak nitelendirdiklerini, belirlenen hedeflerin geçilmesi için bir yol haritası oluşturduklarını vurguladı. Bu sene hükümetten talep ettikleri desteklerin çoğunluğunun onaylandığına işaret eden Büyükekşi, sağlanan desteklerin ihracatçı firmaları ayakta tuttuğunu dile getirdi. Bunun yanı sıra dünya ekonomisindeki toparlanmanın da Türkiye’nin ihracatına destek olarak olumlu etki gösterdiğine işaret eden Büyükekşi, 2018 senesinde ihracatta OVP hedefi olan 169 milyar dolarlık tutara ulaşacaklarını ifade etti.

TİM ekibinin bu sene 28 ülkeye ticaret heyeti gönderdiğini belirten Mehmet Büyükekşi, Afrika, Uzak Doğu, Avrupa, Orta Doğu gibi tüm bölgelere ihracatçıları götürdüklerini dile getirdi. 2018 senesinde Şili, Japonya, Senegal ve Ukrayna’nın da içinde bulunduğu en az 30 ülkeye ticaret heyeti göndermeyi hedeflediklerini aktaran Büyükekşi, ihracatçılara girecekleri pazarlara dair bilgi verdiklerini ve programlara 2018 senesinde de devam edileceğini dile getirdi. Bu sene ihracatçı firmalara 9 ülke hakkında bilgilendirme yaptıklarına değinen Büyükekşi, 2018 senesinde en az 10 ülkenin hakkında detayları paylaşacaklarını anlattı.

Yeni İhracat Merkezleri Açılacak

2017 senesinde Türkiye Ticaret Merkezleri Projesini faaliyete soktuklarını anımsatan Büyükekşi, bu kapsamda Tahran, New York, Chicago ve Dubai’de Türkiye Ticaret Merkezleri açtıklarını anlattı. 2018 senesinde İngiltere, Japonya ve Endonezya’da yeni Türkiye İhracat Merkezlerinin açılacağını bildiren Büyükekşi, ABD’de bulunan TTM’lere biri Miami diğeri New York olmak üzere iki yeni TTM daha açacaklarını belirtti. Rusya, Almanya, Katar gibi ülkelerin ise TTM açmayı planladıkları öncelikli ülkeler olduğuna dikkat çeken Büyükekşi, 2018 senesinin Türkiye için güçlü büyümenin sürdüğü, risklerin azaldığı ve istihdamın arttığı bir dönem olmasını dilediğini belirtti.