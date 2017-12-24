Türkiye İle Cibuti Arasında Ticari İlişkiler Güçlenecek
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Türkiye İle Cibuti Arasında Ticari İlişkiler Güçlenecek


Türkiye İle Cibuti Arasında Ticari İlişkiler Güçlenecek
Türkiye İle Cibuti Arasında Ticari İlişkiler Güçlenecek Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-24 Saat: 15:50:33
Anasayfa Eko Gündem Türkiye İle Cibuti Arasında Ticari İlişkiler Güçlenecek

Cibuti Ekonomi ve Maliye Bakanı Dawaleh, 1.5 sene içinde Türkiye Özel Ekonomik Bölgesi'nin Afrika'daki Türk yatırımlarına uygun olacağını öngördüğünü belirtti.

Türkiye ve Cibuti arasında son zamanlarda gelişen ticari ilişkiler, bu bölgede açılacak "Türkiye Özel Ekonomik Bölgesi"ne yönelik hazırlıklara ivme kazandırdı. Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh, geçtiğimiz hafta Türkiye'yi ziyaret etti. Yaptığı resmi ziyarette iki ülke arasındaki ekonomik ortaklıklardan konuşuldu. Buna göre, Cibuti heyetinin Türk iş dünyası temsilcileriyle kurduğu temaslarda ön plana çıkan konu, bu ülkede açılması hedeflenen Türkiye Özel Ekonomik Bölgesi oldu.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Cibuti Ekonomi ve Maliye Bakanı İlyas Moussa Dawaleh, Guelleh'in Türkiye ziyaretini ve Türkiye Özel Ekonomik Bölgesi'ne dair çalışmaları anlattı. İş adamlarıyla buluştukları toplantıların yeni fırsatlar ve iş olanakları oluşturulmasına fayda sağlayacağını aktaran Dawaleh, iş adamlarıyla Cibuti'deki Türkiye Özel Ekonomik Bölgesi hakkında konuştuklarını aktardı. İki ülkenin cumhurbaşkanlarının da bölgenin geliştirilmesi için anlaştığına işaret eden Dawaleh, bölgenin fizibilite çalışmalarının sonlandığını ve kısa süre içinde inşaata başlanacağını bildirdi. Dawaleh, 1.5 sene içinde bölgenin Afrika'daki Türk yatırımları için hazır olacağını planladığını dile getirdi.

Doğu Afrika’ya Giriş İçin Önemli Bir Merkez

Bölgenin iki ülke arasındaki ticari ilişkileri daha da güçlendireceğini ve buna ek olarak Türkiye'nin ekonomik kalkınmada Afrika için stratejik pozisyonuna da destek olacağına dikkat çeken Dawaleh, Türkiye ve Afrika arasındaki ilişkilerin gelişmesinde Türk iş çevresinin çalışmalarına destek olmaktan gurur duyduklarını vurguladı. Dawaleh, Türkiye ve Cibuti arasındaki şuanki ticaret hacminin yetersiz olduğunu ve ilerleyen süreçte bu ticareti arttırmayı dilediklerini aktardı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Cibuti İş Konseyi Başkanı Fatih Volkan Kazova, Cibuti'nin 2005 senesinden günümüze Afrika’ya açılmak konusunda kritik bir merkez olduğunu anlattı. Hafta içi Cibuti heyetiyle düzenledikleri toplantının hedefinin yeni yatırımcıları çekmek olduğuna dikkat çeken Kazova, Cibuti'yi Doğu Afrika'da bir ortak olarak görmenin önemine değindi. Kazova, Doğu Afrika'ya girişin Cibuti üzerinden yapılacağını aktardı.

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