Hazine Artık Vakıfbank Hissedarı!
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Hazine Artık Vakıfbank Hissedarı!


Hazine Artık Vakıfbank Hissedarı!
Hazine Artık Vakıfbank Hissedarı! Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-24 Saat: 16:02:10
Anasayfa Bankalar Hazine Artık Vakıfbank Hissedarı!

KHK çerçevesinde Hazine'nin Vakıfbank hissedarı olduğu bildirildi.

Uzun zaman önce devredilmesi planlanan hisseler 696 sayılı KHK kapsamında uygulmaya sokuldu. Bu doğrultuda Türkiye Vakıflar Bankası'na ait hisselerden Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare ve temsil edilen A ve B grubu hisselerin tümü hesaplanarak bedeli karşılığında Hazine'ye devri gerçekleşecek.

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu'nda Düzenleme

OHAL çerçevesinde çıkartılan 696 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe girdi. Bahsi geçen Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu'nda düzenleme gerçekleştirildi.

Banka hisselerinde diğer mülhak vakıflara ait olanlar haricindeki, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare ve temsil edilen A ve B grubu hisselerin tümü, Banka tarafından 3 farklı firmaya yaptırılmış olan değerleme çalışması neticesinde belirtilen değerlerin ortalaması baz alınarak Bakanlar Kurulu'nca belirlenen beher hisse değeri üzerinden hesaplanacak olan bedelle Hazine'ye devredilecek.

Söz konusu hisselerin tümü Bakanlar Kurulu'nca alınan kararın uygulamaya geçirildiği tarihi izleyen bir hafta içerisinde Hazine Müsteşarlığı adına Banka pay defterine kaydı yapılacak. 

Yetkili Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek

Bankanın C grubu hissedarlarından olan Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfının, Bakanlar Kurulu'nca alınan kararın uygulamaya girdiği tarihten sonraki 120 gün içerisinde bankaya müracaat gerçekleştirmesi halinde, Bakanlar Kurulu'nca sandık adına tespiti yapılan beher hisse değeri karşılığında, sandığa ait hisselerin Hazine Müsteşarlığı'nca devralınmasında Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in yetkisi bulunacak. 

Düzenlemeyle alakalı oluşabilecek tereddütlerin giderilmesine yönelik ise Maliye Bakanlığı ya da Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu bakan yetki sahibi olacak. 

Vakıfbank Vakıflar Genel Müdürlüğü Hazine
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