Ardahanlılardan Ucuz Akaryakıt İçin İlginç Yöntem

Benzin fiyatlarında yaşanan artıştan ötürü Ardahanlılar ilginç bir yöntem uyguluyorlar. Sürekli olarak artış gösteren akaryakıt fiyatlarına buldukları çözümle şaşkına çeviren Ardahanlılar, araçlarının depolarını doldurmak için komşu ülke Gürcistan'ın kapısını çalıyorlar.

Özellikle hafta onları Gürcistan'a 15 TL ödeme gerçekleştirerek giriş yapan Ardahanlılar, hem komşu ülkeyi gezme fırsatı hem de alışveriş yapma fırsatı yakalıyorlar. İhtiyaç olarak görülen çok sayıda şeyi Gürcistan'dan temin eden Ardahanlılar dönüşte ise arabalarının deposunu doldurarak Türkiye'ye giriş yapıyorlar.

Ardahanlılar üstelik araçlarına daha çok benzin doldurabilmek adına deponun kısmında bulunan lastiğin altına takoz koyuyorlar. Gürcistan'a 14 kilometre uzaklıkta bulunan Posof ilçesinde ikamet eden Mustafa Gülen konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Gürcistan'a Girişler 15 TL

Gülen senelerden beri benzini Gürcistan üzerinden aldığına değinerek, Gürcistan'da benzinin litresinin 3.80 TL'ye denk geldiğini ifade etti. Türkiye'de 5.66 TL'den satışı yapılan benzinin litre fiyatının Gürcistan'da 3.80 TL olduğunu, Eurodizel'in fiyatının ise Türkiye'de 5.17 TL iken, komşu ülkede 3.50 TL'ye satıldığını aktaran Gülen, komşu ülkeye girişlerde sadece 15 TL alındığının altını çizdi.

Bu sayede hem araçların deposunun daha ucuza dolduğunu hem de Türkiye üzerinde pahalı olarak satılan eşyaları Gürcistan'da daha uyguna bulduğunu dile getiren Gülen, daha çok benzin alabilmek adına depo kısmında bulunan lastiğin altınada takoz koyduklarını ve bu şekilde aracı yükselttiklerini belirtti.

Benzin Fiyatları Gürcistan'da Daha Ucuz

Depoyu doldurarak kapağını kapatıp, aracın altındaki takozu aldıklarında ise deponun ağzına kadar dolabildiğini söyleyen Gülen, Gürcistan'a bir çok kişinin benzin fiyatlarından dolayı gittiğini ve deposunu doldurarak geri döndüğünü iletti.

Posof'ta bulunan akaryakıt istasyonlarının sahipleriyle halkın oldukça büyük bir kısmının benzin fiyatları sebebiyle Gürcistan'a gittiğini ve işlerin oldukça azaldığını belirtiyor.