İflas Eden Firmayı Satın Aldı! 50 Milyon Dolar İhracat Yapıyor

2003 senesinde Kayseri'de icra satışıyla el değiştiren fabrikada atık madenleri işleyip çinko klinkeri haline getiren ÇİNKOM AŞ, bahsi geçen fabrikayla Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 500 firması arasında yerini aldı.

İflas ederek 2003 senesinde icradan satışa çıkan fabrikanın arazisini mobilya üretiminde kullanmak adına İpek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Arslan satın aldı. Fakat daha sonra bu fikrinden vazgeçerek 2005 senesinde ÇİNKOM adı altında fabrikanın bacasını tekrar tüttüren Arslan, iflas eden fabrikanın senelik bazda 50 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren bir fabrika halini alma hikayesini basın mensuplarına anlattı.

Fabrikaya 35 Milyon Dolar Yatırım

Fabrikaya 35 milyon dolar civarında yatırım gerçekleştirdiklerini söyleyen Arslan, zamanla yapılan yatırımın karşılığını bulduklarını belirtti. Türkiye ekonomisine ve cari açığın kapatılmasına katkıda bulunduklarını ifade eden Arslan, fabrikadan alınan olumlu sonuçlar neticesinde İzmir'de yabancı bir ortakla söz konusu fabrikanın üçte ikisi büyüklüğünde yeni bir fabrika kurduklarını dile getirdi.

Fabrikada üretimi yapılan ürünler hakkında detaylı bilgiler aktaran Arslan, çevre illerde üretimi gerçekleştirilen çinko madenlerini ve bu madenlerin ihraç edilemeyen düşük tenörlü kısımlarını, demir çelik fabrikalarının filtrede tuttukları baca külleriyle karıştırarak çinko asit, çinko fosfat ve klinker üretimi yaptıklarını söyledi.

Bir nevi arıtma tesisi görevi gördüklerini belirten Arslan, atık malzemeleri ihraç edilebilir hale dönüştürdüklerinden bahsetti. Çinko metalin bir önceki evresinin klinker olduğunu vurgulayan Arslan, klinkerin oldukça değer arz eden bir ihraç malzemesi konumunda bulunduğunu işaret etti.

Londra Borsası'nda Ürün Satışı

Son on sene içerisinde yıllık bazda yaklaşık 50 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini dile getiren Arslan, çinkonun çevre dostu olduğunu sözlerine ekledi. Ürünlerini Avrupa'nın bir çok ülkesine ihraç ettiklerini belirten Arslan, üretimi yapılan ürünleri zorluk çekmeden satabildiklerini bazen Londra Borsası'nın belirlemiş olduğu hafta içerisinde de sene boyunca üretimi yapılacak ürünü sattıklarını işaret etti.