Ekmek Tarifesine İlişkin Teklif Bakanlığın Görüşüne Sunulacak!
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Ekmek Tarifesine İlişkin Teklif Bakanlığın Görüşüne Sunulacak!


Ekmek Tarifesine İlişkin Teklif Bakanlığın Görüşüne Sunulacak!
Ekmek Tarifesine İlişkin Teklif Bakanlığın Görüşüne Sunulacak! Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-24 Saat: 17:33:43
Anasayfa Eko Gündem Ekmek Tarifesine İlişkin Teklif Bakanlığın Görüşüne Sunulacak!

Ekmekle ilgili olarak düzenleme gerçekleştirildi. Bu doğrultuda ekmeğe yönelik tarife belirlemesi yapılırken bakanlıkta süreç içerisinde yer alacak.

Azami fiyat tarifelerinin belirlenmesi aşamasında ekmek konusunda düzenleme yapıldı. Bu doğrultuda ekmeğe yönelik tarife belirlenirken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın da süreç içerisinde olacağı ifade edildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanmış olan Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik son şekliyle Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya alındı.

Belirlenen Fiyatlar Heyetin Değerlendirmesinden Geçecek

Yapılan düzenleme kapsamında Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinde tanımlı olan ekmeğe yönelik tarifennin belirlenmesi süreciyle alakalı oda yönetim kurulu, 15 günlük süreç içerisinde Ticaret İl Müdürü'nün, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü'nün, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin, tarifeyi düzenlemiş olan odayla, ilgili belediyenin temsilcilerinin oluşturduğu heyetten değerlendirme alacağı belirtildi.

İlk Toplantıda Onaya Sunulacak

Heyetin yaptığı değerlendirme ve ilgili meslek komitesinin görüşü de göz önünde bulundurularak, yönetim kurulu tarafından oluşturulan ekmek tarifesine yönelik teklifin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın görüşüne başvurulmasının ardından yapılması planlanılan ilk toplantı çerçevesinde oda meclisinin onayına sunulacağı belirtildi. 

Ekmek Gramajında da Değişiklik Yapılmıştı

Öte yandan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Kasım ayının sonunda gerçekleştirilen düzenleme kapsamında da ekmek çeşitlerinin minumum 200 gram ağırlıktan baz alınarak ve on gram artış yapılarak satışa sunulacağı ifade edilmişti. Dondurulmuş hamur teknolojisi kullanılarak üretilen ya da çeşitli metotların kullanımıyla üretilmiş olan ürünlerin özelliklerinin de, son pişirme işlemlerinin bitirilmesiyle tebliğ hükümlerine uygun olması gerekliliği getirilmişti. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ekmek Yönetmelik Ekmek Tarifesi
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