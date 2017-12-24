20 Ülkeye İhracat Yapıyorlar Ama Eleman Bulamıyorlar!
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20 Ülkeye İhracat Yapıyorlar Ama Eleman Bulamıyorlar!


20 Ülkeye İhracat Yapıyorlar Ama Eleman Bulamıyorlar!
20 Ülkeye İhracat Yapıyorlar Ama Eleman Bulamıyorlar! Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-24 Saat: 17:56:11
Anasayfa İthalat&İhracat 20 Ülkeye İhracat Yapıyorlar Ama Eleman Bulamıyorlar!

Kare Metal'in Yönetim Kurulu Başkanı Necat Öney sektörde vasıflı vasıfsız eleman bulma konusunda sıkıntı yaşandığını aktardı.

Tekirdağ'a bağlı Çerkezköy ilçesinde kurulan Kare Metal'in bünyesinde bulunan Technocast, toplam da 20 ülkeye jant ihracatı yapıyor. Firmanın şu an uçak jantı üretimi için faaliyetlerine başlayacağı ifade edilirken, Kare Metal'in yönetim kurulu başkanı çalıştıracak eleman bulamamalarından yakınıyor.

Bahsi geçen konu hakkında açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Necat Öney, öncelik verdikleri işlerinin otomobil jantı imalatı yapmak olduğunu dile getirerek, yolcu taşınmasında kullanılan araçlar için de jant üretimine başladıklarını vurguladı. 

Şirketin İstanbul'da kurulduğundan bahseden Öney, 2010 senesinde şirketi Çerkezköy OSB'ye taşıdıklarını belirtti. Binek araçlarda kullanılmak üzere üretilen jantların yaklaşık yüzde 75'lik bölümünün ihraç edildiğine dikkatleri çeken Öney, kalan kısmının ise iç piyasaya dağıtımının yapıldığını dile getirdi.

180'den Fazla Bayi İle İş Birliği

Türkiye genelinde 180'den fazla bayi ile çalışmalar sürdürdüklerinin altını çizen Öney, ihracat alanında oldukça enteresan pazarlara hitap ettiklerini ifade etti. 20 ülke geneline ürünleri ihraç ettiklerini söyleyen Öney, bu ülkeler arasında Almanya'nın, Fransa'nın ve İngiltere'nin de yer aldığını aktardı. 

Türkiye'nin bahsi geçen ürünlerin üretimi konusunda oldukça kuvvetli olduğunu ve Avrupa genelinde kapasite bakımından ikinci sırada yer aldığını dile getiren Öney, ülkede Ege Bölgesi'nde de oldukça değerli firmaların bulunduğunu kaydetti.

Türkiye'nin ara malları ve malzemeleri üretme zorunluluğu olduğuna dikkatleri çeken Öney, sektörde yaşadıkları sorunlardan da bahsetti. Yaşanılan problemlerin iki tane olduğunu söyleyen Öney, ilk problemin madde ve malzemelerin ham maddesini Türkiye'den temin edememek olduğunu vurgulayarak, ikinci problemin ise yetişmiş ara eleman bulma zorluğu olduğunu dile getirdi.

Teknik Lise Mezunu Eleman Arıyorlar

Teknik liselerden mezun olan kişilere ihtiyaç duyduklarının altını çizen Öney, bahsi geçen kişilere en az mühendisler kadar ihtiyaç duyulduğunu aktardı. Mühendislerin makine başına geçtiklerinde söz konusu elemanlar kadar yararlı olamadıklarını belirten Öney, ayrıca uçak jantı konusunda da bilgiler verdi. 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünce THY departmanları ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na yönelik düzenlenmiş olan bazı gezilere katılım gösterdiklerini söyleyen Öney, uçak jantı üretimi konusuna yanıt arama çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

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