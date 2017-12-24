Türkiye'nin İlk Salyangoz Üretim Tesisi Aydın'da!

Aydın'a bağlı Kuşadası ilçesinde iki mühendis Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek salyangoz tesisi kurdu. İnşaat Mühendisi olan Yusuf Murat Genç ve İşletme Mühendisi olan Mustafa Sarıoğlu, birlikte geçtiğimiz mayıs ayında salyangoz üretim çiftliği kurdu.

Kurulan çiftlik hakkında basın mensuplarına açıklamalar yapan Sarıoğlu, tesisin toplam da 2.5 milyon TL'ye mal olduğunu ve tesis içerisinde yüksek teknoloji kullanıldığını aktararak, amaçlarının senelik bazda 100 bin ton salyangoz üretimi olduğunu vurguladı.

Avrupa'da Doğadan Salyangoz Toplamak Yasak

En çok İtalya ve İspanya üzerinde tüketimi gerçekleştirilen Salyangoz'un Avrupa'da neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu belirten Sarıoğlu, bu sebepten dolayı doğadan salyangoz toplanılmasının yasak olduğuna değindi. Sadece çiftliklerde üretiminin gerçekleştirildiğini aktaran Sarıoğlu, çiftlik üretiminin istenilen talebi karşılamadığına değindi.

Türkiye'den toplanılan salyangozların işlenerek yurt dışına gönderiminin yapıldığını söyleyen Sarıoğlu, kendilerine ait çiftlikte en yoğun talep gören türü yetiştireceklerini dile getirdi. Ürünün kozmetik sektörü içerisinde de kullanım alanı olduğunu işaret eden Sarıeroğlu, salyangozu öldürmeden salgısını alabilecekleri teknolojinin siparişlerini verdiklerini aktardı. Bahsi geçen ürünü iç piyasaya sunmak adına üreteceklerini ifade eden Sarıeroğlu, ürünlerin içerisinde herhangi bir kimyasal maddeninde kullanılmayacağını belirtti.

Yara İyileştirmede Kullanılıyor

Uzak Doğu'da oldukça lüks SPA'larda salyangozların insan teni üstünde canlı bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Sarıeroğlu, salyangozların ameliyat sonrasında yara iyileştirilmesi adına da kullanılabildiğini ve oldukça temiz bir salgı salgıladıklarını aktardı.

Kurulan tesisin diğer ortağı İnşaat Mühendisi Yusuf Murat Genç ise 2018 senesinin ilk günlerind İspanya'ya toplam 10 tonluk ürün gönderimi gerçekleştirmeyi planladıklarını dile getirerek, Avrupa ülkelerine ürün gönderimi için faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti.