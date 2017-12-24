Türkiye Sürdürülebilir Bir Ekonomik Büyüme İçin Reform Yapmalı
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Türkiye Sürdürülebilir Bir Ekonomik Büyüme İçin Reform Yapmalı


Türkiye Sürdürülebilir Bir Ekonomik Büyüme İçin Reform Yapmalı
Türkiye Sürdürülebilir Bir Ekonomik Büyüme İçin Reform Yapmalı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-24 Saat: 19:16:06
Anasayfa Eko Gündem Türkiye Sürdürülebilir Bir Ekonomik Büyüme İçin Reform Yapmalı

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Dünya Bankası Türkiye Direktörü Johannes Zutt, dünya ekonomisi, Türkiye ekonomisi ve 2018 senesine dair beklentileri hakkında konuştu.

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Zutt, orta vadeli süreçte daha sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin olması için sağlam makroekonomik politikalara ve daha geniş çaplı yapısal reformların yapılmasının gerekliliğine işaret etti.

Avrupa ve Orta Asya (ECA) bölgesinde bu sene büyümenin yüzde 2.2 oranında gerçekleşmesini ve son 6 sene içinde görülen en güçlü performansının gözlemlenmesinin öngörüldüğünü dile getiren Zutt, bu büyümede sanayi üretiminde ve ihracattaki yükselmenin en etkili unsur olduğunu ifade etti. Çoğu ülkede güçlü büyüme, enflasyonun normalleşmesi, işsizliğin azalması ve ılımlı mali açıkların eşlik ettiğine dikkat çeken Zutt, Türkiye'nin 2016 senesinde zorlu yurt içi ve yurt dışındaki şartların ardından, bu sene çok güçlü bir ekonomik toparlanma sürecinden geçildiğini vurguladı.

Yatırımcılar Desteklenmeli Ve Verimlilik Arttırılmalı

Hükümetin ciddi boyutta verdiği mali teşvikler ile günden güne artan dış talebin bu güçlü toparlanma sürecinden etkilenerek ülke ekonomisine destek sağladığına dikkat çeken Zutt, bu senenin ilk 9 aylık sürecinde Türkiye ekonomisinin yüzde 7.4 oranında büyüdüğünü anımsattı. Orta vadede daha sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin gözlemlenmesi açısından sağlam makroekonomik politikaların uygulanmasının ve daha geniş yapısal reformların yapılmasının gerekliliğine dikkat çeken Zutt, yeni büyüme modelinin daha dirençli özel yatırımlara, şirket düzeyinde verimlilik yükselmelere ve daha iyi kaynak tahsisinden destek alacağını bildirdi. Türkiye'de yapısal reformların hız kazanması için yapılabilecek yeniliklere değinen Zutt, yatırımcıların güveninin tazelenmesi, kırılganlıkların azaltılması, verimliliğin artması ve büyümenin desteklenmesinin gerekliliğini anlattı.

Word Bank Johannes Zutt Reform Türkiye Ekonomisi ECA
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