Enerji Depolayan Pillerin Türkiye’de De Üretilmesi Gerekiyor
Advert Advert Advert


Enerji Depolayan Pillerin Türkiye’de De Üretilmesi Gerekiyor


Enerji Depolayan Pillerin Türkiye’de De Üretilmesi Gerekiyor
Enerji Depolayan Pillerin Türkiye’de De Üretilmesi Gerekiyor Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-24 Saat: 19:38:59
Anasayfa Eko Gündem Enerji Depolayan Pillerin Türkiye’de De Üretilmesi Gerekiyor

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Özgencil, dünya üzerinde enerji depolamaya yönelik pil teknolojilerinin günden güne daha önemli hale gelmeye başladığını ifade etti.

2018 senesinde toplam en az 15-20 megavat kapasiteye sahip birkaç enerji depolama pili projesini faaliyete sokmak istediklerini dile getiren EMTA Enerji Genel Müdürü Orkun Özgencil, Uzak Doğu ve Amerika'da görüşülen teknoloji şirketlerinin bulunduğunu fakat Avrupa'daki sistemlerin daha cazip olduğunu dile getirdi. Teknolojinin Avrupa’dan alınacağını belirten Özgencil, diğer sistemlerin Türk mühendisliğiyle yapılacağını bildirdi.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM)’den fayda sağlayamayacak elektrik üretim şirketlerinin enerji depolamaya dair hazırlıklar yapmasının gerekliliğine değinen Özgencil, Türkiye'nin depolama konusunda acil çözümlere ihtiyacı olduğunu belirtti.

Özgencil, Türkiye'nin baz yük haricinde yenilenebilir enerji santralleri yoluyla üretilen elektriğin de günden güne artması nedeniyle sistemdeki enerji yükünün homojen bir şekilde arz edilebilmesi ve enerji fiyatlarındaki oynaklıklar karşısında çözüm sunulması için yeni depolama teknolojilerine gereksinim duyulacağını aktardı.

Piller Enerjiyi Doğrudan Şebekeye Aktarabilecek

Genellikle rüzgar enerjisinde bu uygulamaya daha fazla gereksinim duyulacağını dile getiren Özgencil, arz-talep kapsamında, gece ve gündüz elektrik fiyatları arasında dengesizliğin görüldüğünü anlattı. Depolamayla bu dengesizliklerin yatırımcı yönünden ortadan kalkabileceğine işaret eden Özgencil, bu pillerin enerjiyi depoladığını ve sistemde hangi kaynaktan ne kadar elektrik elde edildiğini gösterdiğini anlattı. Bu pillerin ilerleyen süreçte belirli saat aralıkları içinde piyasada fiyatların çıkabileceği seviyeleri ya da hangi zaman aralıklarında enerjinin depolanmasının gerektiğini göstereceğini vurgulayan Özgencil, bu özelliklerine ek olarak pillerin depolanan enerjileri şebekeye doğrudan aktarabildiğini ifade etti. Bu piller, günümüz koşullarında bir konteynırın içinde 2.5 megavat kapasiteye kadar kullanılabiliyor.

Amerika ve Uzak Doğu'da bu teknolojilerin günden güne daha çok kullanılmaya başladığını dile getiren Özgencil, Avrupa’nın bu teknolojisinin Türkiye için daha uyumlu olduğunu ve Türkiye'de Avrupa’ya benzer yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminde bir artışın gözlemlendiğini belirtti.

EMTA Orkun Özgencil Enerji Depolama Pili YEKDEM Enerji Santrali
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
24.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler
24.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler
Bitcoin New York Borsasına Girecek
Bitcoin New York Borsasına Girecek