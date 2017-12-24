Enerji Depolayan Pillerin Türkiye’de De Üretilmesi Gerekiyor

2018 senesinde toplam en az 15-20 megavat kapasiteye sahip birkaç enerji depolama pili projesini faaliyete sokmak istediklerini dile getiren EMTA Enerji Genel Müdürü Orkun Özgencil, Uzak Doğu ve Amerika'da görüşülen teknoloji şirketlerinin bulunduğunu fakat Avrupa'daki sistemlerin daha cazip olduğunu dile getirdi. Teknolojinin Avrupa’dan alınacağını belirten Özgencil, diğer sistemlerin Türk mühendisliğiyle yapılacağını bildirdi.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM)’den fayda sağlayamayacak elektrik üretim şirketlerinin enerji depolamaya dair hazırlıklar yapmasının gerekliliğine değinen Özgencil, Türkiye'nin depolama konusunda acil çözümlere ihtiyacı olduğunu belirtti.

Özgencil, Türkiye'nin baz yük haricinde yenilenebilir enerji santralleri yoluyla üretilen elektriğin de günden güne artması nedeniyle sistemdeki enerji yükünün homojen bir şekilde arz edilebilmesi ve enerji fiyatlarındaki oynaklıklar karşısında çözüm sunulması için yeni depolama teknolojilerine gereksinim duyulacağını aktardı.

Piller Enerjiyi Doğrudan Şebekeye Aktarabilecek

Genellikle rüzgar enerjisinde bu uygulamaya daha fazla gereksinim duyulacağını dile getiren Özgencil, arz-talep kapsamında, gece ve gündüz elektrik fiyatları arasında dengesizliğin görüldüğünü anlattı. Depolamayla bu dengesizliklerin yatırımcı yönünden ortadan kalkabileceğine işaret eden Özgencil, bu pillerin enerjiyi depoladığını ve sistemde hangi kaynaktan ne kadar elektrik elde edildiğini gösterdiğini anlattı. Bu pillerin ilerleyen süreçte belirli saat aralıkları içinde piyasada fiyatların çıkabileceği seviyeleri ya da hangi zaman aralıklarında enerjinin depolanmasının gerektiğini göstereceğini vurgulayan Özgencil, bu özelliklerine ek olarak pillerin depolanan enerjileri şebekeye doğrudan aktarabildiğini ifade etti. Bu piller, günümüz koşullarında bir konteynırın içinde 2.5 megavat kapasiteye kadar kullanılabiliyor.

Amerika ve Uzak Doğu'da bu teknolojilerin günden güne daha çok kullanılmaya başladığını dile getiren Özgencil, Avrupa’nın bu teknolojisinin Türkiye için daha uyumlu olduğunu ve Türkiye'de Avrupa’ya benzer yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminde bir artışın gözlemlendiğini belirtti.