Yurt Dışında Çalışan İnşaat Firmalarına Eximbank’tan Teminat Mektubu
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Yurt Dışında Çalışan İnşaat Firmalarına Eximbank’tan Teminat Mektubu


Yurt Dışında Çalışan İnşaat Firmalarına Eximbank’tan Teminat Mektubu
Yurt Dışında Çalışan İnşaat Firmalarına Eximbank’tan Teminat Mektubu Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-24 Saat: 20:01:28
Anasayfa İthalat&İhracat Yurt Dışında Çalışan İnşaat Firmalarına Eximbank’tan Teminat Mektubu

Türk Eximbank Genel Müdürü Yıldırım, ekonomiye ciddi oranda döviz girdisi sağlayan müteahhitlerin yurt dışı projeleri için düşük maliyetli teminat mektubu vereceklerini bildirdi.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, ihracat için verilen desteğin tutarının 2017 senesinde 40 milyar dolara çıkarıldığını, 2018 senesi için ise yüzde 15 oranında büyüme beklediklerini dile getirdi. Bu büyüme hedeflerine ulaşılması adına orta ve uzun vadeli finansman kaynağı aradıklarını belirten Yıldırım, İngiltere ve Japonya’da finans kuruluşlarıyla görüşmeler yaptıklarını ifade etti. Avrupa'nın diğer ülkelerinde ve Amerika kıtasında benzer şekilde roadshow organizasyonları yapacaklarını açıklayan Yıldırım, 2018 senesinin ilk yarım döneminde dış kaynaklı finansman sağlanması yönünde ciddi ilerlemeler beklediklerine dikkat çekti.

İhracatçı firmalara destek sağlanması için çeşitli projeler yürüttüklerine değinen Yıldırım, bu çalışmalara göre ilk defa emtiaya dayalı finansman modeli ürettiklerini dile getirdi. Yıldırım, kamuoyunda "Barter Modeli" olarak nitelendirilen ihracat türü için 8 hedef ülke belirlediklerini vurguladı. Ülkeye döviz girdisi sağlayan türde hizmet veren müteahhitlik şirketlerine, alıcı ülkeleri kredilendirme yöntemiyle destek verdiklerini belirten Yıldırım, 2018 senesi itibarıyla teminat mektubuna dair yeni çalışmaların yapılacağını aktardı.

Bu Mektuplar Diğer Bankalardan Çok Pahalıya Alınıyordu

Dünya üzerinde ilk 250’nin arasında bulunan ve sayıları 46’ya yaklaşan Türk müteahhitlik firmalarının yürüttüğü projelerin ihracat için çok kritik bir önem taşıdığına dikkat çeken Yıldırım, Ekonomi Bakanlığı'nın bu yönde özel desteklerinin bulunduğunu, Eximbank’ın da bu firmaları ihracat yönünden ve karşı ülkelere alıcı kredisi sağlamak şeklinde desteklediğine işaret etti.  Yurt dışında proje yürüten müteahhitlik firmalarının teminat mektubu taleplerinin bulunduğuna değinen Yıldırım, bu yönde çalışmaların sona erdiğini ve projelere katılma, avans alma, proje süresince ve proje sonrası ödeme süreciyle ilgili teminat mektuplarının 2018 senesinin başından itibaren verileceğini bildirdi.

Müteahhitlik firmalarının bu teminat mektuplarını başka bankalardan pahalıya aldığını belirten Yıldırım, Eximbank’ın kar amacı gütmeden, düşük maliyetlerle teminat mektubu vereceklerini vurguladı.

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