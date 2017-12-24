Türkiye Varlık Fonu Yönetimine Dair Değişiklikler!

OHAL dahilinde yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'den bildirildi. KHK ile 28 Mart 2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanununa yeni maddeler eklendi. Bu yeni ek maddelerde Türkiye Varlık Fonu ile savunma ve güvenlik hizmetleri sektörlerine yönelik hükümlere yer verildi. 28 mart 2002 tarihli ve 4749 sayılı “Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun”a eklenen yeni maddeler aşağıdaki şekildedir.

EK MADDE 4

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, 19 ağustos 2016 tarihli ve 6741 sayılı “Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Kurulması” ve “” ile kurulması kararı alındı. Türkiye Varlık Fonu ile sermayesinin yüzde 50’lik bölümünden fazlası kamuya ait olmak şartıyla 6741 sayılı Kanunun dördüncü maddesi ve sair mevzuat kapsamında Türkiye Varlık Fonuna aktarılması kararı alınan kuruluşlar ve sermayesinin yüzde 50’lik bölümünden fazlası kamuya ya da Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonuna ait olmak şartıyla Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi tarafından açılacak şirket ve alt fonlara dış borcun devri, dış borcun ikrazı ve Hazine geri ödeme garantisi hususlarında bu Kanunda düzenlenen hükümlerin uygulanmasına Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu’nun karar verme yetkisi vardır. Bu madde gereğince verilen dış borcun devri, dış borcun ikrazı ve Hazine geri ödeme garantileri dahilinde oluşacak Hazine alacakları hakkında 21 temmuz 1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak.

EK MADDE 5

Savunma ve güvenlik hizmetleri sektörleriyle sınırlı olmak şartıyla nihai kullanıcısının genel bütçe dahilindeki kamu idarelerinden olması halinde projeyi yürüten özel bütçe kuruluşları bu Kanunun sekizinci maddesinin onuncu fıkrasında bulunan hükümlere tabi olmaksızın dış imkan sağlayabilecek.