Yatırımcıların BIST’e İlgisi Arttı! TL Dolara Karşı Güç Kazandı

BIST bu değer artışından nasibini aldı ve değer artışında dördüncü sıraya yerleşti. Yabancı girişi 2016 senesine kıyasla 8 kat artış gösterdi. Piyasalar dış siyasete müdahale ederken son aşama olan ABD'deki kumpas davasına fırsat vermedi. Özellikle Kudüs konusuna dair tavrı ve uluslararası ilişkilerde belirleyici duruma gelen Türkiye, yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Senenin üçüncü çeyrek döneminde yüzde 11.1 oranında büyüyen ve bu oranla dünyanın en fazla büyüyen ülkesi olan Türkiye'nin, 2018 senesinde de koruyacağı öngörülen büyüme performansı ülkeye dair yatırım iştahını yükseltiyor. Kumpas davasının başladığı 28 Kasım tarihi itibarıyla Borsa İstanbul dünyanın en çok değeri artan dördüncü piyasası olarak belirlendi. Aynı dönemde TL dolara karşı en çok değer alan ikinci para birimi olarak belirlendi.

Borsa İstanbul'da 28 Kasım tarihinde 102 bin 68 puan olan endeks, bu haftayı 111 binin üstünde sonlandırdı. BIST 100 Endeksi bu süreçte TL bazında yüzde 8.68 oranında artarken, dolar bazlı yükseliş yüzde 9.2 oranında gerçekleşti. Firmaların piyasa değeri ise 1 ay gibi kısa bir süre içinde 66.4 milyar lira yükselerek 831.1 milyar liraya çıktı. Yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul'da 28 Kasım tarihinden günümüze kadar 150 milyon dolar tutarında net alım yaptı. Aynı süreçte tahvil-bono piyasasındaki net yabancı alımı 365 milyon dolara yükseldi.

Enflasyonun Yüzde 12’nin Altına Düşeceği Öngörülmekte

Bu sayede kumpas davasının ardından net yabancı girişi 515 milyon dolara çıktı. Yabancılar bu senenin 50 haftalık periyodunda hisse senedinde 3.1 milyar dolar, tahvil-bonoda ise 7.4 milyar dolar net alım yaptı ve Türkiye için 10.5 milyar dolar tutarında işlem yapıldı. Yabancıların alımları, geçtiğimiz senenin aynı dönemine kıyasla 1.3 milyar dolar iken 8 kat artış kaydetti. Bir diğer yandan kasım ayında borsaya 29 bin yerli yatırımcı işlem yaptı.

Vergi reformu ve ABD'nin 10 senelik hazine tahvillerindeki değer artışına karşın dolar endeksinde yükselmelerin olmadığına işaret eden Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, 2018’in başlaması ile açıklanacak enflasyonun yüzde 12'nin altına düşeceğinin öngörüldüğünü aktardı.