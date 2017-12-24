ABD’de Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri Yüzde 1.3 Arttı

Ankete katılımda bulunan ekonomistlerin ve uzmanların öngörüleri doğrultusunda dayanıklı tüketim malı siparişlerinin yüzde 2.0 oranında yükseleceği düşünülüyordu. Ankete katılan 68 uzman kişinin tahminleri yüzde 1.0 oranında düşüş ile yüzde 4.5 artış arasında seyretmekteydi.

Ekim ayı dayanıklı tüketim malı siparişleri yukarı yönde güncellendi ve yüzde 0.8 oranında azalıştan yüzde 0.4 oranında azalışa çekildi. Ulaşım sektörü harici dayanıklı tüketim malları siparişleri, önceki ay yüzde 1.3 oranında arttıktan sonra Kasım ayında yüzde 0.1 oranında azaldı. Savunma sektörü harici dayanıklı tüketim malı siparişleri önceki ay sabit kaldıktan sonra kasım ayında yüzde 1 oranında attı. Uçak sektörü harici savunma harici sermaye malları siparişleri, Ekim ayında yüzde 0.8 oranında artmasının ardından Kasım ayında yüzde 0.1 oranında azaldı. Uçak harici savunma dışı sermaye malları nakliyesi, Ekim ayında yüzde 1.3 oranında yükselmesinin ardından Kasım ayında yüzde 0.3 oranında tekrar yükseldi.

PCE Fiyat Endeksi Beklentilerin Üstünde Arttı

ABD'de Kasım ayında tüketici harcamaları beklentilerden daha fazla arttı. Ticaret Bakanlığı'nın elde ettiği veriler dahilinde, kişisel gelirler yüzde 0.3 oranında, harcamalar ise yüzde 0.6 oranında yükseldi. Beklentiler ise gelirlerin yüzde 0.4 oranında, harcamaların yüzde 0.5 oranında yükselmesi yönündeydi. FED'in favori enflasyon göstergesi olan PCE fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0.1 oranında artış öngörülürken yüzde 0.2 oranında arttı. Senelik bazda endeks ekim ayından sonra yüzde 1.6 seviyesinden yüzde 1.8'e çıktı. Senelik artış Mart ayından bu yana en yüksek seviye olarak belirlendi. Çekirdek PCE Endeksi, aylık bazda öngörüler kapsamında yüzde 0.1 oranında yükselirken senelik bazda yüzde 1.4 seviyesinden yüzde 1.5'e yükseldi. Endeks bu sayede FED'in yüzde 2'lik hedefinin aşağısında seyretmeye devam etti. Buna ek olarak Ekim ayında kişisel harcamalar verisi yüzde 0.3'ten 0.2'ye güncellendi. Beklenenden daha tasarruflu olan harcamalar verisinin ABD'nin bu çeyrek büyümesi üzerinde olumlu etki göstereceği belirtildi.