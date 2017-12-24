Çiftlik Bank’a Yeni Haber! Mal Satışı Yapıyor Gibi Görünseler Dahi Yargılanacaklar

Oluşturdukları sanal ağ ile yüksek kar vaad ederek karşılığında insanlardan belirli bir ücret talep eden Çiftlik Bank hakkında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusundan sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Teftiş Kurulu’nu devreye soktu. Bakanlığın yetkilileri Çiftlik Bank ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Müfettiş incelemesinin devam ettiği, yapılan incelemelerde 2 ortak şirketin daha bulunduğu ve bahsedilen 80 şarküteriyle ilgili incelemelere devam edildiği bildirildi. Müfettişlerin araştırma sonuçlarının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmesinin ardından Reklam Kurulunu doğrudan toplantıya çağırıldı ve uygun görülmeyen durumların tespit edilmesi durumunda cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

İncelemelerin Tamamlanması Bekleniyor

Firmaya soruşturma açılmasıyla ilgili muhabirlere açıklamalarda bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, böyle organizasyonlarda mal alım satımının somut olarak yapılmadığını, ihtimaller üzerinde oluşturulan soyut satışların daima vatandaşın bilemediği ya da tahmin edemediği sonuçları olabileceğine işaret etti. Tüketicilerin bu satın alma işlemlerinde dikkatli davranmasının gerektiğini belirten Tüfenkci, gelen şikayetlerin çoğaldığını ve bunun sonucunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak incelemelere başladıklarını aktardı. Müfettişlerin araştırmalarının sona ermesini beklediklerini ifade eden Tüfenkci, yapılan incelemeler sonucunda gereken işlemlerin yapılacağını bildirdi. Soruşturmanın şuan rapor aşamasında olduğunu belirten Tüfenkci, beklemede olduklarını belirtti ve vatandaşları bu konuda uyardı.

Sisteme dair bir başka uyarı da Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu’ndan yapıldı. Bir lira koyarak 3 lira kazanç elde etmenin mümkün olduğu bir sistemin olmadığına dikkat çeken Ağaoğlu, yasal sistemlerde para toplanarak değerlendiriliyorsa Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’dan emtia alışverişinin yapıldığını, hisseler devrediliyorsa bu tür işlem yapabilmek için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun iznine ihtiyaç duyulduğunu anlattı. Ağaoğlu, bu tür satış işlemleri yapanların mal alıp satıyor gibi gösterseler dahi Türk Ceza Yasası’nın ilgili hükümlerine göre dolandırıcılıktan yargılanacaklarını bildirdi.