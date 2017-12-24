Van’a Açılan Çağrı Merkezi 500 Kişiyi İstihdam Edecek

Düzenlenen toplantıya Customer Management Center (CMC) Türkiye Genel Müdürü Aytaç Aydın, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Başkan Vekili Yavuz Karaman, Van TSO yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katılım gerçekleştirdi.

Van’ın koşullarının çağrı merkezine uygun olması nedeniyle bu bölgeye yatırım yapmayı seçtiklerini ifade eden Customer Management Center Türkiye Genel Müdürü Aytaç Aydın, Türkiye´de çoğu şehrin incelendiğini fakat Van’ın farklı özellikleriyle öne çıktığını belirtti. Van’ı araştırırken birçok unsuru göz önünde bulundurduklarını dile getiren Aydın, tüm unsurların bu bölgede iş yapmanın avantajlı olduğunu işaret ettiğini anlattı. İlk olarak 500 kişiyi istihdam edecek bir alan oluşturduklarına değinen Aydın, günümüzde bu kontenjanın 350’ye yakınının dolduğunu bildirdi.

Yeni Projeler Yolda

2 proje daha yapmayı planladıklarını açıklayan Aydın, bir projenin büyük çaplı telefon operatörü, bir diğerinin ise bir internet şirketi olduğunu belirtti. Projelerine güvendiklerini ifade eden Aydın, teknolojik işletmelerin süreçlerinin yönetimini yapmayı istediklerini, iki müşteriye 2018’in ilk aylarında bu bölgenin gösterileceğini açıkladı. Şubat ayında Van’da 500 kişinin istihdam edileceğini bildiren Aydın, hedeflerinin 2018 senesinin sonunda bin kişiyi istihdam etmek olduğunu anlattı. Yalnızca çağrı merkezi şirketi olmadıklarına dikkat çeken Aydın, eş zamanlı olarak iş süreçlerinin dış kaynak kullanımı ile de ilgilendiklerini belirtti. Aydın, sosyal medya yönetimi, yazılım geliştirme, doküman işlemleri, süreçlerin işlenmesi, operasyonel süreçlerin yapılması gibi çeşitli süreçlerin müşteriler adına yönetildiğini dile getirdi.

Van’ın genç nüfusu ile öne çıkan bir şehir olduğunu ifade eden Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yavuz Karaman, CMC şirketinin uluslararası yatırımlarıyla tanınan ve dünya genelinde istihdam sağlayan bir firma olduğuna değindi.