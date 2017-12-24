Kentsel Dönüşüme Devlet Desteği!

Kentsel dönüşümün ülke geneline yayılmasına karar veren hükümet, faiz desteğinin dahil edileceği alanlarını genişletmeyi planlıyor. Bireysel kredilere ek olarak belediyelerin kullandığı kredilere ve kurumsal kredilere destek verilmesinin gerekliliğinin vurgulandığı kararda, ilerleyen süreçte yürürlüğe girecek Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’de bulunacak. Bölgelere göre farklı katsayılara sahip faiz desteği sağlayaklarını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, acil olan fakat nakit dönüşümü olmayan bölgelere ise faizsiz desteğin verilmesinin gerekliliğine değindi.

Faiz desteğine dair yeni bir düzenleme yapılacağını ifade eden Gürgen, belediyelere faizsiz kredi verileceğini bildirdi. Belediyelerin proje yürütürken gereksinim duydukları tutarın bakanlıktan ya da İller Bankası'ndan borç alabileceğine dikkat çeken Gürgen, bu kredilerin faizlerine destek vereceklerini belirtti. Gürgen, yalnızca hak sahiplerine değil müteahhitlere de faiz desteği vereceklerini dile getirdi.

Bölgelere Göre Talep Değişiyor

Bireysel kredilerde faizin yüzde 11 ila yüzde 12 oranlarında, kurumsal kredilerde ise İller Bankası'ndan alınan kredi faizlerinin yüzde 8 ila yüzde 9 oranlarında olacağını dile getiren Gürgen, kentsel dönüşümde bazı sorunların olduğunu, örneğin arsanın çok değerli olduğu yerlerin herkes tarafından rağbet gördüğüne işaret etti. Bunun yanı sıra arsa veya gayrimenkulün değerli olmadığı bölgelerin bulunduğunu belirten Gürgen, bu noktada özel faiz desteğinin verileceğini anlattı.

KHK ile beraberinde ortaya çıkan bir düzenlemenin Belediye Kanunu ve 6306 sayılı Kanun'la yapılan dönüşümler hakkında olduğunu anlatan Vedad Gürgen, ikisinin de belirli unsurlarının olduğunu, bu kanun kapsamında riskli alan içinde olursa 3'e 2 anlaşma ile yapıldığını anlattı. Belediye kanununa göre olursa avantajın olmayacağını aktaran Gürgen, artık ikisinin entegrasyonu yapılarak dönüşüm alanlarının önlerinin açılacağını ve entegrasyonda tek bir yöntemin kullanılacağını belirtti.