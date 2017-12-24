2017’de Yurt İçi Piyasada Neler Yaşandı? Toparlanma Süreci
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2017’de Yurt İçi Piyasada Neler Yaşandı? Toparlanma Süreci


2017’de Yurt İçi Piyasada Neler Yaşandı? Toparlanma Süreci
2017’de Yurt İçi Piyasada Neler Yaşandı? Toparlanma Süreci Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-24 Saat: 23:37:32
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Yurt dışında, ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın aldığı kararlar Brexit, jeopolitik riskler, yurt içinde siyasi ve ekonomik gelişmeler bu sene finansal piyasaların yol haritasını çizdi.

ABD başkanı Donald Trump'ın kararları, ABD ve Kuzey Kore arasındaki siyasi gerilimler, Birleşik Krallık'ın AB'den çıkış sürecinin (Brexit) resmi olarak başlaması, çoğu Avrupa ülkesinin AB'den ayrılacağı yönünde iddialar ve jeopolitik risklere ek olarak Türkiye'deki siyasi ve ekonomik gelişmeler 2017 senesinde finansal piyasaların gidişatını belirledi.

Yurt içi piyasalar, 2017’de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nun 15 Temmuz tarihinde darbe girişiminin ardından ekonomisini topladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15 Temmuz’dan önce olan 83.000 seviyelerine bu sene ilk aylarda yeniden ulaştı. Aralık 2016 tarihinde düştüğü 71.792 seviyesinden sonra yeniden yükseliş trendine geçen ve aylık bazda 9 ay yükseliş trendini devam ettiren BIST 100 endeksi, bu sene kendi rekorunu kırarak 115.000 seviyesine ulaştı.

Merkez Bankasının Politikaları Ekonominin Hızlı Toparlanmasını Sağladı

Darbe girişiminin Türk Lirasına olan etkileri Borsada çok fazla hissedildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), görev tanımı kapsamında sene boyunca para politikası araçlarının yönetimini yaparak enflasyonla mücadele etti. Bu mücadelesinin yanı sıra finansal istikrarını da korudu. TCMB, Döviz kurlarındaki ekonomik gelişmelere uygun olmayan keskin hareketlerine engel olmak ve TL'nin fiyat istikrarını sağlamak için piyasada yaptığı müdahaleleriyle, piyasalara güven verse de TL, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında yetersiz performans gösterdi. Bu süreçte Dolar/TL 3.52 seviyesinden 3.98'lere kadar yükseldi.

Politika faizini bir sene süresince değiştirmeyen ve yüzde 8 seviyesinde sabit tutan Merkez Bankası, ağırlıklı fonlamayı ilk aşamada faiz koridorunun üst bandına, sonrada Geç Likidite Penceresi (GLP)’ye çekerek fonlama maliyetini 12.75'e çıkarttı. Aynı süreçte Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ilk sırada olmak kaydıyla birçok uluslararası kurum ve kuruluş, Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerini defalarca yukarı yönlü revize etti. Türkiye, üçüncü çeyrek dönemde yüzde 11.1 oranında büyüyerek gelişmekte olan ülkeler arasında gündeme oturdu.

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