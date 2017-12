Emlakjet Çağrılarla Emlak Kiralayıp Satıyor

Yeni nesil emlak bulma sitesi Emlakjet’in iş ortakları emlak ofislerine sunduğu JETHAT, emlak danışmanlarının müşteri kaçırmasını önleyen sektördeki ilk ve tek ‘dijital sekreter’ hizmeti… Emlakjet’in dijital bir CRM altyapısıyla birlikte sunduğu JETHAT hizmetini alan emlak ofisleri, kendilerine verilen sanal bir numara üzerinden gelen çağrıları açsa da kaçırsa da kendi panelinde görüntüleyip arayan müşterinin numarasını listeleyebiliyor. Böylece hem danışmanların performansı rahatça takip ediliyor hem de telefonları açılmayan müşterilere dönüş yapılıyor ve hiçbir satış kaçırılmıyor.

Emlakjet’in JETHAT üzerinden çağrı yaratan son kullanıcılar arasında toplam 1.170 kişi üzerinde yaptığı anket çalışması ise sektörde gerçek emlak alıcılarının hala önemli bir arayışta olduğunu, işlemlerinin ya kiralama ya da ev satın almayla sonuçlandığını ortaya koydu. Anket çalışmasına göre, Emlakjet üzerinden JETHAT aracılığıyla arama yapan son kullanıcıların yaklaşık % 50'si Emlakjet veya diğer kanallar aracılığıyla ya kiralama yaptığını ya da ev satın aldığını kaydetti. Aynı ankette henüz alım yapmamış kişilerin % 70'i ise ev arayışını sürdürdüğünü belirtti.

Araştırma sonucunu değerlendiren Emlakjet Genel Müdürü Gizem Moral Kunter, “JETHAT’a gelen her 2 çağrıdan birinin kiralama veya satın alma ile sonuçlanması, piyasada her şeye rağmen emlak arayan, alma potansiyeli yüksek bir kitlenin bulunduğunu ortaya koyuyor. Aynı zamanda bu, emlak arayan doğru ve çok odaklı bir kitlenin Emlakjet’te olduğunu da gösteriyor. Yükselen faizler, küresel likiditede daralma, ekonomi ve siyasi politika gündemi her ne kadar 2018’in temkinli bir yıl olacağını gösterse de sektörde konut almak için bekleyen ve araştırmasını sürdüren önemli bir kitle söz konusu. Bu talep, demografik değişimlerle de destekleniyor. Özellikle içinde bulunduğumuz kampanya dönemini değerlendirmek isteyen alıcılar, online mecrada aktif. Bu noktada emlak danışmanlarına kaçan çağrıları bile raporlayan JETHAT altyapısı, teknolojinin satışta ne kadar etkin kullanıldığına önemli bir örnek” diye konuştu.

Alıcılar Artık Daha Temkinli, Araştırmacı ve Sorgulayıcı

Gayrimenkule bir ürün olarak değil, hizmet olarak yaklaşmanın yanı sıra teknolojiyi iyi takip edip onu verilen tüm hizmetlere doğal biçimde entegre etmenin önemine değinen Kunter, değişen alıcı profilinin 2018’de sektöre yön vereceğini belirtti. Kunter, “Gayrimenkulde proje geliştiren veya hizmet sunan herkes, bugün eski yöntemlerle aynı müşteriye 4’üncü, 5’inci evini satamayacağını, rakiplerle benzer hizmetleri sunamayacağını anladı. Alıcılar artık o kadar farkındalık sahibi ve sorgulayıcı ki, 2018’de hep aynı ürünü hep aynı segmente sunmaya çalışan firmalar artık başarılı olamayacak. Fark yaratan pazarlama stratejileri, hiç düşünülmemiş bir kampanya, çok farklı ve cazip bir kira getirisi sunanlar, trendi önceden görüp stratejisini belirleyen firmalar öne çıkacak. Dijital değişimi ve müşteri trendlerini iyi analiz eden, teknolojiyi entegre edebilen, Y kuşağının beklentilerini iyi analiz eden firmalar bir adım öne geçecek” değerlendirmesini yaptı.

2018’de Emlakçılık Yasası ve Dönüşümdeki Standartlar Kritik

Ekonomi, bu yılın 3. çeyreğinde % 11,1’lik büyüme gösterirken, inşaatın katma değerinin % 18,7 olmasının inşaatın 2018’de de ekonominin üzerinde büyüyeceğinin bir göstergesi olduğunu belirten Kunter, 2018’in yapısal reformlar için adım atılmasının net olarak beklendiği bir yıl olacağının altını çizdi. Kunter, “Faiz oranlarının artışı, KDV indiriminin kalkması ve maliyetlerin yüksekliği nedeniyle bu noktalarda sektör yapısal düzenleme bekliyor. Orta-uzun vadede Merkez Bankası politikaları ve yapısal reformlarla enflasyon ve faiz oranlarında düşme olabileceği belirtiliyor. Diğer yandan orta gelirliye konut üretimi yapılması gerçeği yine yüzümüze çarpacak. Dolayısıyla devletin bu alanda destekleyici rolünün ‘ucuz arsa temini’ olması, sektörün önündeki süreci belirleyecek” dedi.

Arz tarafında bir konsolidasyonun kaçınılmaz olduğunu hatırlatan Kunter, doğru fiyatlandırılmayan projelerde veya bölgelerde oluşan fiyat köpüğünün azalma eğilimini sürdüreceğini sözlerine ekledi. Kunter, 2018’de sektörün beklediği en önemli regülasyonları ise şöyle aktardı: “Her önüne gelenin emlakçı olmaması için standartlar getiren ‘Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı’nın 2018’de yasalaşması bekleniyor. İmar Kanunu ve Kentsel Dönüşüm Yasası’na eklenen olumlu ve dönüşümü hızlandırıcı değişiklikler, 2018’de realize olacak. İnşaat firmalarına sertifika veya yetki belgesi verecek bir üst kurul kurulması kamunun gündeminde olacak. Yabancıya satışta ise hem uluslararası bir lobi oluşturulması hem de vatandaşlık verilmesi için 1 milyon dolarlık alım sınırının düşürülmesi bekleniyor.”

Satışta Geçen Yılın Rekorunu Kıracağımız Belli Oldu

TÜİK Kasım verilerini de değerlendiren Emlakjet.com Genel Müdürü Gizem Moral Kunter, Kasım ayında satışların geçen yılın aynı dönemine göre % 7,7 azalarak 122.732 adede düşmesinin konjonktürel değişimden kaynaklandığını, faizlerin % 1’in altında olduğu, düşük enflasyonlu, tapu harcı ve vergide indirimli bir ortamın yerini bu yılın son çeyreğinde yüksek faiz, çift haneli enflasyon ve vergi indiriminin olmadığı bir döneme bıraktığını belirtti. Buna rağmen 11 aylık satışın toplamının % 6,4 artışla 1.276.342 adede dayanarak dikkat çektiğini kaydeden Kunter, “2016 sonunda 1.341.453 adet ile konut satış rekoru kırılmıştı. Bu yıl 11 aylık satışla arasındaki fark ise geçen yılın aynı dönemine göre şimdiden sadece 65.111 adet. Her ay ortalama 100 bin konut satıldığını düşünürsek, bu yılı geçen yılın üzerinde kapatacağımız şimdiden ortaya çıktı. İpotekli satışlar ise 11 ayda % 9,6 artışla 439.070, ilk satışlar % 5,9 artışla 593.037, ikinci el satışlar ise % 6,9 artışla 683.305 adede ulaştı. İpotekli satış payının Kasım’da geçen yılın aynı ayındaki % 36,9 seviyesinden % 30,4’e gerilemesi de faizlerin yükselmesinin yansıdığını gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.