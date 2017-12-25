MSC Cruıses Ödüle Doymuyor
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MSC Cruıses Ödüle Doymuyor


MSC Cruıses Ödüle Doymuyor
MSC Cruıses Ödüle Doymuyor Elif İşçi - Tarih: 2017-12-25 Saat: 09:39:23
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Son dönemlerde ismini sık sık duyuran MSC CRUISES yapılan değerlendirmelerde en iyi gemi turu şirketi seçildi. CRUISE editörleri tarafından ödüle layık görüldü.

2017 yılının sonuna yaklaşırken, Avrupa’nın en büyük gemi firması olan MSC Cruises bir kez daha Cruisesektörü ödüllerinin heyecanını yaşıyor. Sektörün lideri olan Cruise Critic websitesi, MSC Cruises’i bu yılki Cruise Critics Editörleri Seçiminde 3 ödülle onurlandırdı. MSC Cruises İngiltere'de "Aileler İçin En İyi Cruise Şirketi" seçildi. Baş döndürücügüzelliği ile MSC Meraviglia "En İyi Yeni Gemi" ödülünü aldı. Amerika Birleşik Devletleri’nde ise Miami kalkışlı gemilerin içinde en yenisi olan MSC Seaside ise “En iyi Yeni Gemi” ödülünü de kazandı. 2017 büyüme planının bir parçası olan 2 yeni mega gemiyi filosuna katıp, her iki gemi için de “En İyi Yeni Gemi” ödülünü alarak muhteşem bir yıl geçiren MSC Cruises, gemi seyahatleri deneyimini yepyeni bir seviyeye taşıyor.

İngiltere ödüllerinde Cruise Critic; MSC Cruises’un filosunu aile deneyimine gösterdiği özveri nedeniyle överek, “MSC Cruises uzun yıllardır aile dostu olarak çalışan bir gemi şirketi. İyi planlanlanmış programları, çocuklar için ücretsiz veya indirimli yolculuk sistemiyle hizmet vermektedir. Bununla birlikte yakın bir geçmişte hizmetini bir adım daha ileri taşıdığını düşünüyoruz” diye belirterek, MSC Cruises’u “Aileler için En iyi Cruise Şirketi” ödülüyle ödüllendirdi. Cruise uzmanları açıklamalarında, MSC’nin LEGO ve Chicco ile yaptığı etkileyici ortaklıkları vurgulayarak, "Her iki ortaklık da, MSC Meraviglia içinde tartışmasız en iyi çocuk kulübünün kurulmasını sağladı ve MSC, bu yeni kulübü filodaki tüm cruise gemilerine adapte etti” diye belirtti.

Yeni gemilerden MSC Meraviglia'yı "En İyi Yeni Gemi" olarak seçen Cruise Critic editörleri, bu zarif gemide sunulmakta olan muhteşem yemek, eğlence, servis ve konaklama seçeneklerinden etkilendiklerini belirttiler. MSC Meraviglia’nın Eataly ve ünlü şefler ile gerçekleştirdiği etkileyici ortaklıklar, denizdeki Cirque du Soleil'in seçkin şovları, "üst düzeyde" konuk servisi ve yeni kabin türlerini içeren "birinci sınıf özel restaurantlar" bu seçimde etkili oldu.

Yapımı yakın zamanda tamamlanan ve şirketin yeni amiral gemisi olan MSC Seaside, ABD'de en çok beğenilen ödüllerden biri olan Cruise Critic'in "En İyi-En İyi Yeni Gemi" ödülüne sahip oldu. Cruise Critic, MSC Seaside’ı "Miami merkezli gemilerin en iyilerinden biri olacak.” şeklinde nitelendirdi. Miami’nin ünlü South Beach (Güney Plajından) esinlenerek tasarlanan MSC Seaside, açık hava gezinti alanları, açık havada yemek, büyük su ve macera parkı ile Şef Roy Yamaguchi'nin Asya Pazar Mutfağı’nın da dahil olduğu, toplam 9 restoranı ile Cruise Critic editörlerinin iltifatlarını topladı.

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