Mikro Yazılım ve Zirve Yazılım Güçlerini Birleştirdi
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Mikro Yazılım ve Zirve Yazılım Güçlerini Birleştirdi


Mikro Yazılım ve Zirve Yazılım Güçlerini Birleştirdi
Mikro Yazılım ve Zirve Yazılım Güçlerini Birleştirdi Elif İşçi - Tarih: 2017-12-25 Saat: 09:41:46
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Türkiye'de kurumsal yazılımın öncü isimlerinden olan Mikro Yazılım ile Zirve Yazılım aldıkları ortak bir karar sonrasında faaliyetlerini aynı çatı altında yürütme kararı aldılar.

Türkiye’nin önde gelen köklü kurumsal ve ticari yazılım firmalarından Mikro Yazılım’ın Nisan 2017 tarihinde %100 hissesini satın alan DST Teknoloji’nin, yine aynı sektörde faaliyet gösteren Zirve Yazılım’ı satın almak için anlaşmaları imzaladığı duyuruldu. İşlemlerin tamamlanması için Rekabet Kurumu onayı beklenirken, bundan böyle Mikro Yazılım ve Zirve Yazılım’ın aynı çatı altında faaliyet gösterecekleri bildirildi.

KOBİ’lere yönelik çözümleri ile sektörde ön plana çıkan ve “Büyümek isteyen her şirkete lazım.” mottosu ile büyümeyi hedefleyen tüm şirketlere kapsamlı ve fonksiyonel ticari yazılımlar sunan, e-Dönüşüm alanında lider olan Mikro Yazılım ile özellikle Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve KOBİ’lere sunduğu çözümler ile tanınan Zirve Yazılım’ın aynı bünyede faaliyet gösteriyor olması, Türkiye’deki ticari yazılım için ciddi bir güç birliği anlamına geliyor.

Mikro Yazılım ve Zirve Yazılım aynı çatı altında; ama, ayrı ayrı kendilerine ait farklı kurumsal kimlikleri, ürün ailesi, bayi yapısı ve iş modeli ile yoluna devam edecekler.

Bunun yanı sıra; iki lider firmanın aynı çatı altında buluşması, ARGE, innovasyon ve yeni yatırımlarda güç birliği yapacakları anlamını taşıyor.

İki şirketin aynı çatı altındaki güçlü iş birliğinin bir sonucu olarak, kullanıcı deneyimini zenginleştiren ve birbirini tamamlayan uçtan uca çözümler geliştirmesi ve var olan portföylerini ileri taşımaları hedefleniyor.

Mikro Yazılım’ı ve Zirve Yazılım’ı bugüne getiren ortakların, çatı şirket olan DST Teknoloji’de ortaklıklarına ve faaliyetlerine devam edeceği bilgisi verildi.

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