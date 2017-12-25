Kadınların Beğendiği Konutlar Daha Çok Tercih Ediliyor

Ev almaya karar verirken kadın-erkek faktörü önemli bir rol oynuyor.Ancak kararı verirken son sözü kadınlar söylüyor. Yapılan araştırmalarda satılan her 100 evden yaklaşık 70’inde kadının karar verici olduğunu gösteriyor. Durum böyle olunca konut satışlarını hızlandırmak isteyen inşaat firmaları kadınların beğenisine uygun yeni projelere ağırlık vermeye başladı. Bu yönelimin yeni bir trend oluşturduğunu belirten Gayrimenkul Danışmanı Gamze Özlü, kadınlara hitap eden konutların satışlarda önemli bir avantaj olduğunu ve rekabette de fark yarattığını söyledi.

Kadınların beğenisine ve hassasiyetlerine uygun tasarlanan evlerin daha hızlı satıldığını ifade eden Gamze Özlü “Kadınlara hitap eden ev anlayışı, bir evin yapısına uygun dekore edilmesi, mobilya ve aksesuarların doğru ve kadınlara hitap edecek şekilde yerleştirilmesi anlayışıdır. Kadınlar hayalindeki dekorasyonu bir eve yansıtmaya çalışıyor ve hayal ettiği dekorasyon uymuyorsa o evden vazgeçiyor. İşte bu yüzden artık inşaat firmaları her projede kadınlar için bir dairenin tamamını profesyonel mimarlar ve dekorasyon uzmanlarının yardımıyla, evin tasarımına uygun şekilde baştan sona dayayıp döşüyor, evin önemli özelliklerini kadınların dikkat ettiği detaylara göre ön plana çıkmasını sağlıyorlar. Işık detayının doğru kullanılması, mobilya ve dolap renklerinin ev ile uyumu, seçilen malzemelerin inceliği ve estetiği, yaratıcı ve pratik çözümler kısacası tüm bu detaylar uzmanlarla birlikte planlanıyor. Bu şekilde kadınlar baştan sona, her detay düşünülerek döşenmiş evleri görme şansını yakalıyor ve evi satın almak konusunda daha hızlı karar verebiliyor. Bahsettiğimiz ihtiyaçları karşılayan konutlar da kadınların gözdesi oluyor ve daha kolay alıcı bulabiliyor. Kadın beğendikten sonra ise geriye erkeklerle pazarlık yapmak kalıyor. Ancak genel olarak kadın karar verdikten sonra erkekler kesenin ağzını açmaktan çekinmiyor” dedi.

Kız Kardeşler, Anneler Hatta Büyükanneler de Satın Almada Karar Verici

İstanbul’un 4 farklı noktasında 20’den fazla Gayrimenkul Danışmanı ile çalışan Gamze Özlü, kadınların ev alırken karar verici bir etkisi olduğunu şöyle açıklıyor: “ Danışmanlarımızla birlikte her ay yaklaşık 2000’in üzerinde görüşme yapıyoruz ve bu görüşmelerin 4’te biri satışın yapılması ile sonuçlanıyor. Bu 4’te birlik satışın da yüzde 70’inde satın almaya kadınlar karar veriyor. Kadın eve geliyor, inceliyor ve son sözü kendisi söylüyor. Ancak evi satın almak isteyen kişi evli olmasa da kız kardeşlerin, annelerin, halaların hatta büyükannelerin dahi kararı, satın alma üzerinde büyük rol oynuyor. Yani erkek ev alma konusunda kadının fikrine güveniyor ve tek başına satın almaya karar veremiyor.”

Estetik ve Lüks Görünümlü Evler Kadınları İkna Edemiyor

Kadınlar satın alma kararını verirken erkeklere göre oldukça seçici davrandıklarını belirten Gamze Özlü, onlara hitap eden evleri buldukları zaman çok kolay karar verebildiklerini ve kararlarından vazgeçmediklerini belirtti.Kadınların en çok dikkat ettiği konulara değinen Özlü, şunları söyledi: “Her kadın sosyal yaşam sunan, manzaralı, estetik ve lüks bir görünüme sahip evlerde yaşamak ister ancak evi almak için bunlar yetmez. Kadın evde daha fazla vakit geçiren kişidir. Dolayısıyla evin ferah görünümü, ışık alıyor olması, evin içine dizeceği mobilyaların nasıl görüneceği, mutfağın ve yatak odasının evin içinde bulunduğu konum,mutfak ve banyonun genişliği, evin kullanım açısından pratiklik durumu kadınların en çok dikkat ettiği konulardan bazılarıdır..”