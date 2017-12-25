Yılbaşı Hediye Araştırması Yapıldı

Aralık ayında online alışverişler, yılbaşı hediyesi alımlarıyla canlanırken, bu yıl da hediyede aslan payı çocukların olacak.

400’ü aşkın sanal mağazadan alışveriş yapanlara nakit para ödeyen site Avantajix.com, 25-45 yaş grubundaki çalışan üyelerinin bir bölümüne “Yılbaşında kime ne hediye aldıklarını” sordu.

Tamamı yılbaşı için internet üzerinden en az bir kişiye hediye alan bini aşkın kişinin yanıtladığı ankete katılan annelerin yüzde 90’ının, babaların da yüzde 65’inin çocuklarına hediye aldığı belirlendi.

Evli erkeklerin yüzde 55’i, çocuklarının yanı sıra eşine de hediye aldığını belirtirken, kadınlarda bu oran yüzde 20’lere kadar düşüyor.

Bekar erkeklerin yüzde 75’i sevgilisine, yüzde 40’ı anneye, yüzde 15’i ise kardeşine hediye alıyor. On erkekten sadece biri babaya hediye almayı aklına getiriyor.

Evli olmayan kadınlar ise hediye alımında anneye öncelik veriyor. Bekar kadınların yüzde 80’i anneye, yüzde 30’u erkek arkadaşına, yüzde 25’i kardeşine hediye aldığını belirtirken, babayı düşünen kız çocukların oranı da yüzde 20’de kalıyor.

Hediye olarak çocuklara oyuncak-kitap, annelere küçük ev aletleri, babalara gömlek-kravat, kardeşlere tişört-kazak, sevgililere ise parfüm-cep telefonu-mücevher alındığı öğrenildi.

Pahalı Hediyeler Sevgiliye

Ankete katılanların yüzde 40’ı 50-100 lira aralığındaki hediyeleri tercih ederken, yüzde 27’si hediye için 100-250 lira arasında bütçe ayırıyor.

Hediye için 250-1000 lira arasında harcama yapanların oranı yüzde 14 olurken, yüzde 12’si 50 liranın altındaki, yüzde 7’si ise 1000 liranın üzerindeki hediyeleri tercih ediyor.

Bin liranın üzerinde fiyata satın alınan her 4 üründen 3’ü sevgiliye hediye edilirken, geri kalanları da eşler birbirlerine alıyor.

-Aralık'ta 27-28 Milyon İşlem Beklentisi

Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, internetten banka ya da kredi kartıyla en fazla işlemin Temmuz, Ağustos, Kasım ve Aralık aylarında yapıldığını bildirdi.

Temmuz ve Ağustos’ta tatil harcamalarının, Kasım’da ise “11.11 Bekarlar Günü” ve “Black Friday”in işlem miktarının artmasında etkili olduğunun altını çizen Kayral, “Aralık ayı işlemlerinin büyük kısmını yılbaşı alışverişi oluşturuyor. Bu yıl Temmuz-Ağustos aylarında internetten banka ya da kredi kartıyla 27-28 milyon adet işlem yapıldı. Aralık’ta da benzer bir rakam bekliyoruz. Tüketici, artık online alışverişe alıştı ve oldukça bilinçlendi. Alışveriş karşılığı para iadesi yapan Avantajix.com benzeri sitelerin üye sayısı her geçen gün artıyor. Tüketici, sanal mağazalara doğrudan değil de Avantajix.com üzerinden girerse, bu mağazalardan komisyon alıyoruz ve bu komisyonu alışveriş yapan kişiye ödüyoruz. Bu para bir indirim değil, direkt nakit para ödeniyor. Üründe bir indirim sözkonusuysa tüketici ondan da yararlanıyor. Siteden 10 milyona yakın ürüne ulaşmak ve satın aldıkça nakit para kazanmak mümkün.”