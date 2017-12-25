İncehesap.com Yeni Yılda Hediye Önerileri Sunuyor

Yine bir yıla sayılı günler kala birçoğumuzu sevdiklerimize hediye alma telaşı sardı. Teknoloji odaklı e-ticaret sitesi incehesap.com, kafaları kurcalayan “ne alsam?” sorusunu çözüme ulaştırıyor, bize ise sadece 2018’e doğru geri saymak düşüyor. İşte incehesap.com’un indirimli fiyatlarla sunduğu mutlu etme garantili hediye önerileri...

Parlak Zekasıyla Büyüleyen iPhone 8

Dünya'yı kasıp kavuran Apple çılgınlığının en yeni üyelerinden iPhone 8’i kime alırsanız alın kalbini eriteceğinize emin olabilirsiniz. 64 GB’lık hafızası ve space gray rengi ile listenin en başında yer alan iPhone 8’e, 4 bin 199 TL yerine 3 bin 898 TL’ye sahip olabilirsiniz.

Android’den Şaşmam Diyenlere

“iPhone almak bana göre değil, şöyle uygun fiyatlı ama yüksek performanslı bir akıllı telefon hiç fena olmazdı.” diyenleri Lenovo K6 Power fazlasıyla memnun edecek. Dual Sim özellikli 16 GB hafızaya sahip telefon bin 371 TL yerine yüzde 38 indirimle 899 TL’den satışa sunuluyor.

Mükemmel Görüntü Sağlayan Smart Led TV

Birbirinden eğlenceli yılbaşı programlarını, yüksek görüntü kalitesine sahip bir televizyon ile izlemek isteyen sevdikleriniz için en güzel hediye Vestel 49UB8300 olacak. 49 inç’lik boyutu ve Ultra HD dahili uydu alıcı özelliği ile dikkat çeken bu 4K görüntü kaliteli Smart Led TV’yi, 2 bin 499 TL yerine bin 999 TL’ye alabilirsiniz.

Yeni Yılı Yepyeni Bir Yöntemle Kaydedin!

Zarafeti, dayanıklılığı ve performansı ile dilimizden düşmeyen GoPro, o çok aradığınız hediye olabilir! 2 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekranı, 12 megapiksel çözünürlüğe sahip kamerası ile mükemmel fotoğrafların yanı sıra etkileyici videolara da imza atıyor. GoPro Hero5 Black Aksiyon Kamerası incehesap.com’da bin 999 TL yerine bin 789 TL’den satılıyor.

Hafif ve İnce Tasarımlı Bir Tablete Ne Dersiniz?

Samsung Galaxy Tab 3 Lite T116; uygun fiyatı, ince tasarımı ve 1,2 GHz çift çekirdekli işlemcisi ile dikkat çekiyor. Üstelik sadece 434 TL’den satışa sunuluyor.

Sevdikleriniz İlham Aldığı Anları Yakalasın!

FaceAwera özelliği ile kullanan kişinin yüzünü tanımlayan ve uzaktan kumanda veya aygıt olmadan sadece el hareketleriyle havadan inanılmaz fotoğraflar çekebilen DJI Spark Fly More Combo Drone ile sevdikleriniz her zamankinden daha yaratıcı işlere imza atacak! İncehesap.com üzerinden bu ürünü 3 bin 999 TL yerine 3 bin 129 TL’den satın alabilirsiniz.